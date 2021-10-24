Полиция расследует оскорбительный баннер фанатов "Пэлас"

Полиция инициировала расследование в отношении фанатов "Кристал Пэлас", которые вывесили баннер против новых владельцев "Ньюкасла" из Саудовской Аравии.

Накануне "сороки" сыграли на на выезде с "орлами" вничью 1:1. На одной из трибун "Селхерст Парк" во время этого матча был замечен баннер, на котором изображен кровожадный араб и исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс рядом с мешком денег в луже крови.



Данный баннер критикует процедуру проверки, которая положена каждому потенциальному покупателю клуба Премьер-Лиги и которую Суверенный фонд Саудовской Аравии, купивший "Ньюкасл" за 305 миллионов фунтов, с успехом прошел.



В чек-листе, который изображен на баннере, значатся такие требования к покупателю, как терроризм, обезглавливание, нарушение прав человека, убийство, цензура и преследование.



Как сообщает BBC, в полицию поступила жалоба по поводу оскорбительного баннера, и в данный момент ведется проверка. Впрочем, виновных искать долго не придется — ответственность на себя уже взяло объединение болельщиков "Пэлас" Holmesdale Fanatics.



