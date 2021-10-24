9-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 24 октября, тремя поединками завершится 9-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
БРЕНТФОРД — ЛЕСТЕР 16:00
Судя по вывеске, это может быть один из самых захватывающих матчей тура. "Брентфорд" не смог остановить "Челси" неделю назад, но по-настоящему задал жару против лидера Премьер-Лиги в заключительные 20-30 минут. "Лестер" неудачно начал сезон, но в прошлый уикенд огорчил четырьмя голами "Манчестер Юнайтед", а в среду сделал то же самое с московским "Спартаком". "Пчелы" не знают побед уже в семи матчах кряду против "лис" — с марта 1953.
Полузащитник "Брентфорда" Витали Янельт может вернуться после травмы бедра. Йоан Висса, Мадс Соренсен, Джош Дасилва и Шендон Баптист остаются в лазарете.
Вингбек "Лестера" Тимоти Кастань готов сыграть, несмотря на проблемы с задней поверхности бедра. Айозе Перес оправился после болезни. Марк Олбрайтон вернулся из Москвы с травмой и теперь пропустит до трех недель.
ВЕСТ ХЭМ — ТОТТЕНХЭМ 16:00
Два последних домашних матча в Премьер-Лиге "Вест Хэм" проиграл с одинаковым счетом 1:2, пропустив от "Манчестер Юнайтед" на 89-й минуте и от "Брентфорда" в компенсированное время. "Тоттенхэм" потерпел четыре поражения кряду в лондонских дерби в рамках чемпионата. "Шпоры" одержали три победы в четырех последних выездах к "молотобойцам" в Премьер-Лиге.
Нападающий Мичейл Антонио вернется в стартовый состав "Вест Хэм", получив отдых посреди недели. Райан Фредерикс и Марк Нобл вернулись после травм.
"Тоттенхэм" по-прежнему лишен Мэтта Дохерти и Райана Сессеньона.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛИВЕРПУЛЬ 18:30
Посреди недели обе команды выиграли с одинаковым счетом 3:2 в Лиге Чемпионов, но если "Ливерпуль" одержал честную трудовую победу над "Атлетико", то "Манчестер Юнайтед" ради трех очков был вынужден надрывать живот и надеяться на удачу против "Аталанты" после провального первого тайма. "Красные дьяволы" пропускали в каждом из 12 последних матчей во внутренних соревнованиях. Мерсисайдцы забивали минимум три гола в каждом из восьми последних выездных поединков во всех турнирах (всего 28 голов). "Юнайтед" выиграл только одну из 10 последних встреч с "Ливерпулем" в Премьер-Лиге (6 ничьих, 3 поражения).
"Юнайтед" устроит фитнес-тесты для Фреда и Бруну Фернандеша. Рафаэль Варан по-прежнему отсутствует.
Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс возобновил тренировки после травмы паха. Тиаго Алькантара пока не готов вернуться.
24.10.2021 06:00
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Здарова пацаны.
Сегодня притоплю за мю, чтоб позлить местных братишек ливерпульских.)))
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Если у вас к 28 нету своей квартиры в центре города и нету своей машины и нормальной работы
То вы Лох
Живите с этим
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Приказано забыть, норм кино чеченцы сняли, русский геноцид как всегда
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если "Ливерпуль" одержал честную трудовую победу над "Атлетико", то "Манчестер Юнайтед" ради трех очков был вынужден надрывать живот и надеяться на удачу
Эхехехехе
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