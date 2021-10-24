9-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 24 октября, тремя поединками завершится 9-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРЕНТФОРД — ЛЕСТЕР 16:00



Судя по вывеске, это может быть один из самых захватывающих матчей тура. "Брентфорд" не смог остановить "Челси" неделю назад, но по-настоящему задал жару против лидера Премьер-Лиги в заключительные 20-30 минут. "Лестер" неудачно начал сезон, но в прошлый уикенд огорчил четырьмя голами "Манчестер Юнайтед", а в среду сделал то же самое с московским "Спартаком". "Пчелы" не знают побед уже в семи матчах кряду против "лис" — с марта 1953.



Полузащитник "Брентфорда" Витали Янельт может вернуться после травмы бедра. Йоан Висса, Мадс Соренсен, Джош Дасилва и Шендон Баптист остаются в лазарете.



Вингбек "Лестера" Тимоти Кастань готов сыграть, несмотря на проблемы с задней поверхности бедра. Айозе Перес оправился после болезни. Марк Олбрайтон вернулся из Москвы с травмой и теперь пропустит до трех недель.



ВЕСТ ХЭМ — ТОТТЕНХЭМ 16:00



Два последних домашних матча в Премьер-Лиге "Вест Хэм" проиграл с одинаковым счетом 1:2, пропустив от "Манчестер Юнайтед" на 89-й минуте и от "Брентфорда" в компенсированное время. "Тоттенхэм" потерпел четыре поражения кряду в лондонских дерби в рамках чемпионата. "Шпоры" одержали три победы в четырех последних выездах к "молотобойцам" в Премьер-Лиге.



Нападающий Мичейл Антонио вернется в стартовый состав "Вест Хэм", получив отдых посреди недели. Райан Фредерикс и Марк Нобл вернулись после травм.



"Тоттенхэм" по-прежнему лишен Мэтта Дохерти и Райана Сессеньона.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛИВЕРПУЛЬ 18:30



Посреди недели обе команды выиграли с одинаковым счетом 3:2 в Лиге Чемпионов, но если "Ливерпуль" одержал честную трудовую победу над "Атлетико", то "Манчестер Юнайтед" ради трех очков был вынужден надрывать живот и надеяться на удачу против "Аталанты" после провального первого тайма. "Красные дьяволы" пропускали в каждом из 12 последних матчей во внутренних соревнованиях. Мерсисайдцы забивали минимум три гола в каждом из восьми последних выездных поединков во всех турнирах (всего 28 голов). "Юнайтед" выиграл только одну из 10 последних встреч с "Ливерпулем" в Премьер-Лиге (6 ничьих, 3 поражения).



"Юнайтед" устроит фитнес-тесты для Фреда и Бруну Фернандеша. Рафаэль Варан по-прежнему отсутствует.



Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс возобновил тренировки после травмы паха. Тиаго Алькантара пока не готов вернуться.