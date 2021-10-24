Гвардиола отметил универсализм Фодена

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил универсализм полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена после победы 1:4 над "Брайтоном".

По ходу этого сезона 21-летний Фоден поиграл на различных позициях, однако против "Брайтона" Гвардиола доверил Филу место по центру атаки, сдвинув Габриэля Жезуса на фланг.



Фоден отреагировал на это двумя голами и результативной передачей, заслужив похвалу своего тренера.



"Есть игроки, которые играют только на одной позиции, а есть игроки, которые играют в футбол. И когда ты играешь в футбол, это означает, что ты можешь играть на любой позиции, потому что ты понимаешь футбол".



"У него достаточно мастерства, чтобы играть впереди, он агрессивен, чтобы обыгрывать один в один и врываться в штрафную. Он может сыграть "ложную девятку", вингера, на правом краю или на левом краю".



"Мы говорим о полузащитнике, который обладает большим голевым чутьем. Он все еще молод и все еще способен прибавить", — цитирует Гвардиолу The Independent.