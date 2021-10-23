Сульшер: "Камбэки — часть ДНК "Юнайтед"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его не удивляет обилие камбэков в этом сезоне.
В минувшую среду "Юнайтед" вырвал победу 3:2 против "Аталанты" в Лиге Чемпионов, хотя после первого тайма уступал 0:2.
Похожим образом "красные дьяволы" добывали положительный для себя результат против "Вест Хэма" и "Вильярреала", однако Сульшера это не удивляет.
"Это нечто, что мы делали много раз в этом клубе. Это в нашей ДНК. Даже документальный фильм сэра Алекса называется "Никогда не сдаваться". Это то, чего наши фанаты ожидают от нас. Они ожидают, что мы всегда будем стараться изо всех сил".
"Если ты делаешь это классными игроками, как здесь, ты сможешь выигрывать матчи. Иногда ты можешь проиграть, но если вы выкладываетесь без остатка, это говорит, что у вас есть команда".
"У всех команд бывают плохие отрезки, и хорошие команды преодолевают их, оставаясь сплоченными. Надеюсь, это будет начало хорошего периода для нас", — цитирует Сульшера BBC.
23.10.2021 23:00
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"Брендан Роджерс сделал это после победы "Лестера" над "Юнайтед" в прошлый уикенд. Такие тренеры четко знают план и знают, почему он сработал или нет. А когда Сульшер говорит после матчей, то это всегда о "в стиле МЮ". А как насчет стиля Оле?"
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Камшоты у манюре в днк.
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Снова днк в деле
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