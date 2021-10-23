Тухель уверен, что хет-трик раскрепостит Маунта

Мейсон Маунт Главный тренер "Челси" Томас Тухель чувствует, что хет-трик против "Норвича" поможет полузащитнику Мейсону Маунту раскрепоститься.

22-летний Маунт не забил ни одного гола в своих первых 15 матчах сезона за "Челси" и сборную Англии, зато в субботу разразился сразу хет-триком, своим первым в карьере за родной клуб.

Мейсон взял на себя обязанности бомбардира в отсутствие Ромелу Лукаку и Тимо Вернера, и Тухель уверен, что эти голы сослужат хорошую службу англичанину.

"Хет-трик имеет огромное значение для него, это момент огромной важности для него. Он очень, очень гордится этим".

"Я чувствую, что в последних матчах он играл свободнее. Это то, что нам нужно. Он проводит много матчей для столь молодого возраста".

"Он настоящий боец и очень серьезно настроен насчет достижения поставленных перед собой целей. Я чувствую, что теперь он чувствует себя немного легче", — цитирует Тухеля Sky Sports.


Метки Маунт, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2021 22:00

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  1. largo-winch 23.10.2021 22:11 # largo-winch
    На багаже Лампарда тащит мешок. Тухуль абсолютный ноль.

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