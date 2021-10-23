"Сити" разгромил "Брайтон", но оставил вопросы своей игрой
Неважная игра во втором тайме не помешала "Манчестер Сити" разгромить на выезде "Брайтон" со счетом 1:4.
Относительно безголевого матча с "Норвичем" в стартовом составе "чаек" произошло лишь одно изменение. Вместо Шейна Даффи появился Солли Марч.
По сравнению с выездом к "Брюгге" посреди недели в старт "горожан" вернулись Илкай Гюндоган и Габриэль Жезус, заменив Кевина Де Брюйне и Рияда Махреза.
Первый опасный момент возник на седьмой минуте, когда Жоау Канселу дальним ударом размял голкипера хозяев Роберта Санчеса.
А на 11-й минуте "Брайтон" лишь чудом не пропустил. Льюис Данк совершил вынос с самой линии ворот после удара Жезуса и рикошета от Санчеса.
Спустя две минуты гол все-таки случился. Санчес выпустил мяч из рук после борьбы в воздухе с Жезусом, Бернарду Силва пробил в падении через себя, а Гюндоган подправил снаряд в ворота — 0:1.
"Чайки" не стали расстраиваться, а осмелились играть с "Сити" в открытый футбол. У "горожан" стали регулярно возникать возможности для быстрых атак, и это привело к их второму голу.
На 28-й минуте Джек Грилиш убежал в прорыв, добрался до границы штрафной площади и сделал передачу на шедшего параллельным курсом Фила Фодена, который на мгновение опередил защитника и ткнул мяч в ворота — 0:2.
Прошло три минуты, и счет стал крупным. Санчес ногами отразил удар Грилиша, но оказался бессилен перед добиванием Жезуса — 0:3.
Даже уступая в три мяча, хозяева остались верны себе, вот только выхлопа от их игры атакующей направленности практически не было.
Во втором тайме игра изменилась. "Брайтон" по-прежнему шел большим числом в атаку, но на сей раз это несло в себе опасность — во многом потому, что "Сити" резко сбавил обороты и стал играть вторым номером.
"Чайки" давили и в конце концов были вознаграждены за свои старания. Эдерсон сбил Энока Мвепу и получил пенальти в свои ворота. К мячу подошел Алексис Макаллистер и пробил через руки голкипера — 1:3.
Но этим хозяева и ограничились. В концовке гости активизировались, восстановили контроль над мячом и засушили игру, а на исходе компенсированного времени Рияд Махрез свободно принял мяч в штрафной и установил окончательный счет — 1:4.
"Сити" нечем гордиться, если говорить только о втором тайме. Перевес в три гола слишком расслабил "горожан". "Брайтон" был хорош, но все же тягаться с командой Хосепа Гвардиолы пока не может.
"Брайтон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
23.10.2021 21:25
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Последние комментарии:
К размышлениям о требованиях Салаха нового зп более 400 кк в неделю
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(ответить)
Почему вы тут сретесь? Для чего? Для кого????? Самое главное зачем?????!!!!!! Кто вам разрешил?!!!!
(ответить)
портовые бестрофейные нищуки нюхают зад двум мешкам трофимашинам, рыночек порешал))
(ответить)
Брайтон понравился, смело сыграли, пытаясь навязывать свою игру, но все решил класс исполнителей. Поттер однозначно скоро пойдет на повышение, уверен, многие большие клубы уже наводят о нем справки. Будь я на месте владельцев касла, то без промедления переманил бы весь тренерский штаб брайтона и обеспечил их нужными игроками.
Даже тухель струсил дома навязать борьбу сити, а чайки не побоялись, уверен болельщики гордятся командой
(ответить)
о господи этот каловый клуб на главной
фапл мертв автоматически
(ответить)
В что Грилишь? Никуя..
(ответить)
КОРОЛИ отскочили, но по результату уверенная победа.
(ответить)
великий Фил Фоден сегодня играл в Брайтоне, но умудрился покакать в ротик какой-то чукотской аниматорке, ору)))
(ответить)
Я не видел таких отскокеров как мочестыр сытей , просто конченые шлюхи и позорники , Брайтон их просто возил по полью рылом об газон , люто отскочили королевы минета из мочестера ухехехехехехехехехехехехехехехех
(ответить)
Все болельщики шлюх радуйтесь!!! Можете Фодена всем скопом трахнуть.
(ответить)
вопросы только у жалких хейтерков. КОРОЛИ на изи забили 3 гола и позволили себе чутка расслабить КОРОЛЕВСКИЕ булочки, да и Брайтон не обоссаная помойка педикси, они в футбол играют на равных с любым соперником. фанов КОРОЛЕЙ с победой!
(ответить)
Я хуею как манки грезят по разорванным попкам, это ваше кредо.
(ответить)
ЖОПОНЮХИ!!!
(ответить)
23.10.2021 20:16 #
true-manc
колбасные хейтерки Ман Сити молились на Брайтон, но получили страпон в попку уже на 13 минуте. А к 31-й уже на весь фапл начали кровоточить своим разорванным анусом, ору)))
Источник: http://fapl.ru/posts/89109/?c=1#c7436098
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КОРОЛИ!!!
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Я тут покакал на прощание.
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