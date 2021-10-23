"Сити" разгромил "Брайтон", но оставил вопросы своей игрой

Фил Фоден и Джек Грилиш Неважная игра во втором тайме не помешала "Манчестер Сити" разгромить на выезде "Брайтон" со счетом 1:4.

Относительно безголевого матча с "Норвичем" в стартовом составе "чаек" произошло лишь одно изменение. Вместо Шейна Даффи появился Солли Марч.

По сравнению с выездом к "Брюгге" посреди недели в старт "горожан" вернулись Илкай Гюндоган и Габриэль Жезус, заменив Кевина Де Брюйне и Рияда Махреза.

Первый опасный момент возник на седьмой минуте, когда Жоау Канселу дальним ударом размял голкипера хозяев Роберта Санчеса.

А на 11-й минуте "Брайтон" лишь чудом не пропустил. Льюис Данк совершил вынос с самой линии ворот после удара Жезуса и рикошета от Санчеса.

Спустя две минуты гол все-таки случился. Санчес выпустил мяч из рук после борьбы в воздухе с Жезусом, Бернарду Силва пробил в падении через себя, а Гюндоган подправил снаряд в ворота — 0:1.

"Чайки" не стали расстраиваться, а осмелились играть с "Сити" в открытый футбол. У "горожан" стали регулярно возникать возможности для быстрых атак, и это привело к их второму голу.

На 28-й минуте Джек Грилиш убежал в прорыв, добрался до границы штрафной площади и сделал передачу на шедшего параллельным курсом Фила Фодена, который на мгновение опередил защитника и ткнул мяч в ворота — 0:2.

Прошло три минуты, и счет стал крупным. Санчес ногами отразил удар Грилиша, но оказался бессилен перед добиванием Жезуса — 0:3.

Даже уступая в три мяча, хозяева остались верны себе, вот только выхлопа от их игры атакующей направленности практически не было.

Во втором тайме игра изменилась. "Брайтон" по-прежнему шел большим числом в атаку, но на сей раз это несло в себе опасность — во многом потому, что "Сити" резко сбавил обороты и стал играть вторым номером.

"Чайки" давили и в конце концов были вознаграждены за свои старания. Эдерсон сбил Энока Мвепу и получил пенальти в свои ворота. К мячу подошел Алексис Макаллистер и пробил через руки голкипера — 1:3.

Но этим хозяева и ограничились. В концовке гости активизировались, восстановили контроль над мячом и засушили игру, а на исходе компенсированного времени Рияд Махрез свободно принял мяч в штрафной и установил окончательный счет — 1:4.

"Сити" нечем гордиться, если говорить только о втором тайме. Перевес в три гола слишком расслабил "горожан". "Брайтон" был хорош, но все же тягаться с командой Хосепа Гвардиолы пока не может.

"Брайтон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Брайтон, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2021 21:25

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Последние комментарии:




  1. mane 23.10.2021 22:14 # mane
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  2. largo-winch 23.10.2021 22:09 # largo-winch
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  3. bezviz 23.10.2021 22:08 # bezviz
    портовые бестрофейные нищуки нюхают зад двум мешкам трофимашинам, рыночек порешал))

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  4. liverfun 23.10.2021 22:07 # liverfun
    Брайтон понравился, смело сыграли, пытаясь навязывать свою игру, но все решил класс исполнителей. Поттер однозначно скоро пойдет на повышение, уверен, многие большие клубы уже наводят о нем справки. Будь я на месте владельцев касла, то без промедления переманил бы весь тренерский штаб брайтона и обеспечил их нужными игроками.
    Даже тухель струсил дома навязать борьбу сити, а чайки не побоялись, уверен болельщики гордятся командой

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  5. mafia 23.10.2021 22:03 # mafia
    о господи этот каловый клуб на главной
    фапл мертв автоматически

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  6. chelsiukpro 23.10.2021 22:02 # chelsiukpro
    В что Грилишь? Никуя..

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  7. vagifspurs 23.10.2021 21:45 # vagifspurs
    КОРОЛИ отскочили, но по результату уверенная победа.

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  8. true-manc 23.10.2021 21:45 # true-manc
    великий Фил Фоден сегодня играл в Брайтоне, но умудрился покакать в ротик какой-то чукотской аниматорке, ору)))

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  9. roberto-89 23.10.2021 21:39 # roberto-89
    Я не видел таких отскокеров как мочестыр сытей , просто конченые шлюхи и позорники , Брайтон их просто возил по полью рылом об газон , люто отскочили королевы минета из мочестера ухехехехехехехехехехехехехехехех

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  10. animadora 23.10.2021 21:36 # animadora
    Все болельщики шлюх радуйтесь!!! Можете Фодена всем скопом трахнуть.

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  11. slash-lfc 23.10.2021 21:32 # slash-lfc
    вопросы только у жалких хейтерков. КОРОЛИ на изи забили 3 гола и позволили себе чутка расслабить КОРОЛЕВСКИЕ булочки, да и Брайтон не обоссаная помойка педикси, они в футбол играют на равных с любым соперником. фанов КОРОЛЕЙ с победой!

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  12. animadora 23.10.2021 21:32 # animadora
    Я хуею как манки грезят по разорванным попкам, это ваше кредо.

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  13. bushwacka 23.10.2021 21:30 # bushwacka
    ЖОПОНЮХИ!!!

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  14. true-manc 23.10.2021 21:30 # true-manc
    23.10.2021 20:16 #
    true-manc

    колбасные хейтерки Ман Сити молились на Брайтон, но получили страпон в попку уже на 13 минуте. А к 31-й уже на весь фапл начали кровоточить своим разорванным анусом, ору)))

    Источник: http://fapl.ru/posts/89109/?c=1#c7436098

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  15. true-manc 23.10.2021 21:29 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  16. progressive 23.10.2021 21:28 # progressive
    Я тут покакал на прощание.

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