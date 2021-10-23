"Сити" разгромил "Брайтон", но оставил вопросы своей игрой

Неважная игра во втором тайме не помешала "Манчестер Сити" разгромить на выезде "Брайтон" со счетом 1:4.

Относительно безголевого матча с "Норвичем" в стартовом составе "чаек" произошло лишь одно изменение. Вместо Шейна Даффи появился Солли Марч.



По сравнению с выездом к "Брюгге" посреди недели в старт "горожан" вернулись Илкай Гюндоган и Габриэль Жезус, заменив Кевина Де Брюйне и Рияда Махреза.



Первый опасный момент возник на седьмой минуте, когда Жоау Канселу дальним ударом размял голкипера хозяев Роберта Санчеса.



А на 11-й минуте "Брайтон" лишь чудом не пропустил. Льюис Данк совершил вынос с самой линии ворот после удара Жезуса и рикошета от Санчеса.



Спустя две минуты гол все-таки случился. Санчес выпустил мяч из рук после борьбы в воздухе с Жезусом, Бернарду Силва пробил в падении через себя, а Гюндоган подправил снаряд в ворота — 0:1.



"Чайки" не стали расстраиваться, а осмелились играть с "Сити" в открытый футбол. У "горожан" стали регулярно возникать возможности для быстрых атак, и это привело к их второму голу.



На 28-й минуте Джек Грилиш убежал в прорыв, добрался до границы штрафной площади и сделал передачу на шедшего параллельным курсом Фила Фодена, который на мгновение опередил защитника и ткнул мяч в ворота — 0:2.



Прошло три минуты, и счет стал крупным. Санчес ногами отразил удар Грилиша, но оказался бессилен перед добиванием Жезуса — 0:3.



Даже уступая в три мяча, хозяева остались верны себе, вот только выхлопа от их игры атакующей направленности практически не было.



Во втором тайме игра изменилась. "Брайтон" по-прежнему шел большим числом в атаку, но на сей раз это несло в себе опасность — во многом потому, что "Сити" резко сбавил обороты и стал играть вторым номером.



"Чайки" давили и в конце концов были вознаграждены за свои старания. Эдерсон сбил Энока Мвепу и получил пенальти в свои ворота. К мячу подошел Алексис Макаллистер и пробил через руки голкипера — 1:3.



Но этим хозяева и ограничились. В концовке гости активизировались, восстановили контроль над мячом и засушили игру, а на исходе компенсированного времени Рияд Махрез свободно принял мяч в штрафной и установил окончательный счет — 1:4.



"Сити" нечем гордиться, если говорить только о втором тайме. Перевес в три гола слишком расслабил "горожан". "Брайтон" был хорош, но все же тягаться с командой Хосепа Гвардиолы пока не может.



"Брайтон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче