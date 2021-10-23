Сын Райана Гиггза дебютировал за команду МЮ U-18 на глазах Сульшера

Зак Гиггз Зак Гиггз, сын легенды "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза, дебютировал за юношескую команду "красных дьяволов" U-18.

Как сообщает Daily Mirror, Гиггз-младший вышел на замену и помог "Юнайтед" одержать победу 4:2 над сверстниками из "Вулверхэмптона" в рамках Кубка Премьер-Лиги для 18-летних.

Среди зрителей, которые присутствовали на этом субботнем матче, был замечен и главный тренер первой команды "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер.

Стоит отметить, что Заку, воспитаннику академии "Юнайтед", всего 15 лет. Обычно он занимает позицию центрального защитника, но может сыграть и крайнего защитника.



Метки Гиггз, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2021 21:00

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