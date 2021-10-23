"Ньюкасл" изменил свое решение насчет арабской одежды

"Ньюкасл" изменил свое решение, сообщив фанатам, что те вольны наряжаться в арабскую одежду.

Всего лишь три дня назад новые владельцы клуба с "Сент-Джеймс Парк" попросили болельщиков не наряжаться арабами, указав на то, что это может оскорбить чувства некоторых людей.



Однако сегодня "сороки" объявили, что их просьба больше не актуальна, а арабская одежда будет приветствоваться.



"Те, кто хотят поддерживать клуб, наряжаясь в уместную одежду, соответствующую культурным традициям, вольны делать это. Мы открыты для всех", — говорится в заявлении "Ньюкасла".