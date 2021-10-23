"Ньюкасл" изменил свое решение насчет арабской одежды

Фанаты Ньюкасла "Ньюкасл" изменил свое решение, сообщив фанатам, что те вольны наряжаться в арабскую одежду.

Всего лишь три дня назад новые владельцы клуба с "Сент-Джеймс Парк" попросили болельщиков не наряжаться арабами, указав на то, что это может оскорбить чувства некоторых людей.

Однако сегодня "сороки" объявили, что их просьба больше не актуальна, а арабская одежда будет приветствоваться.

"Те, кто хотят поддерживать клуб, наряжаясь в уместную одежду, соответствующую культурным традициям, вольны делать это. Мы открыты для всех", — говорится в заявлении "Ньюкасла".


Метки Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. liverfun 23.10.2021 20:28 # liverfun
    Дак это не от касла идея на счет ущемления каких-то прав пошла, а от одной из паразитных организаций типа кик аут, которые угнетаются по любому поводу, чтобы как-то оправдать свое существование

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  2. kabanusco 23.10.2021 20:05 # kabanusco
    Очколизы
    Скоро будут хуи арабские сосать
    Куда катиться Англия

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