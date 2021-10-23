"Уотфорд" набрал первые очки при Раньери, разгромив "Эвертон"

Клаудио Раньери "Уотфорд" набрал свои первые очки при Клаудио Раньери, вырвав победу в гостях у "Эвертона" благодаря четырем поздним голам — 2:5.

Счет в матче на "Гудисон Парк" был открыт уже на третьей минуте, когда Том Дэвис откликнулся на прострел вдоль ворот — 0:1. Спустя 10 минут Джошуа Кинг восстановил равновесие, ткнув мяч в ворота после навеса со штрафного и скидки партнера — 1:1.

Следующего в матче гола пришлось ждать до 63-й минуты, когда вышедший на замену Ришарлисон в падении головой замкнул подачу Майкла Кина — 2:1.

Думая, что победа уже в кармане, "ириски" выключились из игры в концовке, за были сурово наказаны. Начиная с 78-й минуте, "шершни" забили аж четыре гола.

В итоге "Уотфорд" выиграл 2:5, реабилитировавшись за домашнее поражение 0:5 от "Ливерпуля" и набрав свои первые очки при Раньери.

"Эвертон" — "Уотфорд". Отчет о матче


Метки Премьер-Лига, Уотфорд, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. danny949494 23.10.2021 19:06 # danny949494
    ИМПЕРАТОРЫ будут на главной.
    Броя и Галлахер топчики!

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  2. denissimo 23.10.2021 19:06 # denissimo
    Разгромить Уотфорд дорогого стоит.))))

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  3. takernotagiver 23.10.2021 19:05 # takernotagiver
    Есть еще порох то

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