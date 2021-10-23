"Уотфорд" набрал первые очки при Раньери, разгромив "Эвертон"
"Уотфорд" набрал свои первые очки при Клаудио Раньери, вырвав победу в гостях у "Эвертона" благодаря четырем поздним голам — 2:5.
Счет в матче на "Гудисон Парк" был открыт уже на третьей минуте, когда Том Дэвис откликнулся на прострел вдоль ворот — 0:1. Спустя 10 минут Джошуа Кинг восстановил равновесие, ткнув мяч в ворота после навеса со штрафного и скидки партнера — 1:1.
Следующего в матче гола пришлось ждать до 63-й минуты, когда вышедший на замену Ришарлисон в падении головой замкнул подачу Майкла Кина — 2:1.
Думая, что победа уже в кармане, "ириски" выключились из игры в концовке, за были сурово наказаны. Начиная с 78-й минуте, "шершни" забили аж четыре гола.
В итоге "Уотфорд" выиграл 2:5, реабилитировавшись за домашнее поражение 0:5 от "Ливерпуля" и набрав свои первые очки при Раньери.
"Эвертон" — "Уотфорд". Отчет о матче
23.10.2021 19:00
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ИМПЕРАТОРЫ будут на главной.
Броя и Галлахер топчики!
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Разгромить Уотфорд дорогого стоит.))))
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Есть еще порох то
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