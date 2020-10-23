Тухель посочувствовал "Норвичу"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель выразил сочувствие "Норвичу", надругавшись над командой своего соотечественника Даниэля Фарке.

Субботняя встреча первой и последней команд Премьер-Лиги завершилась сверхубедительной победой "Челси" со счетом 7:0.



Тухель остался очень доволен действиями своей команды, но в то же время испытывает симпатию к униженному сопернику.



"Мы показали хорошую игру. Наши движения были резкими, мы очень старались. Мы высоко прессинговали и совершили много отборов, мы играли в высоком ритме и создали много моментов. Чтобы забить семь, тебе нужно немного удачи, однако мы хорошо потрудились".



"Это всего лишь один матч — следующий нас ждет уже во вторник вечером. Игроки заслуживают всей этой похвалы, но это всего лишь один матч".



"Наш фокус был на том, чтобы играть с одинаковой интенсивностью и создавать моменты. Это то, что мы требовали. Но не обошлось и без удачи. Я рад, потому что мы играли интенсивно и в темпе".



"Мне очень жаль Даниэля Фарке, потому что мы не останавливались и не хотели останавливаться. В перерыве мы сказали себе, что хотим продолжать. Даниэль будет чувствовать себя ужасно сегодня — надеюсь, он не опустит руки и вернет команду в колею. Он заслуживает этого, и он хороший парень", — сообщил Тухель BT Sport.