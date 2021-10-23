"Челси" забил беспомощному "Норвичу" семь голов

"Челси" отвел душу на "Норвиче", огорчив худшую команду Премьер-Лиги семью голами – 7:0.

Относительно победы 4:0 над "Мальме" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "синих" вернулись Трево Чалоба, Рис Джеймс, Матео Ковачич, Каллум Хадсон-Одои и Кай Хаверц.



А вот стартовый состав "канареек" не изменился по сравнению с безголевым матчем против "Брайтона" в прошлый уикенд.



"Челси" в хорошем, хотя и не сумасшедшем темпе начал матч, и уже на пятой минуте Антонио Рюдигер дальним ударом размял голкипера гостей Тима Крула.



А спустя три минуты счет был открыт. Мейсон Маунт пробил низом с подступов к штрафной площади, и мяч зашел в ворота в притирку со штангой — 1:0.



Хозяева полностью контролировали игру, тогда как "Норвич" был совершенно беззуб и не атаковал. Второй гол "синих" на 18-й минуте не стал сюрпризом. Ковачич почти от центральной линии поля сделал пас вперед на Хадсон-Одои, который ворвался в штрафную по левому краю и нанес обводящий удар низом — 2:0.



После второго гола игра не изменилась, и незадолго до перерыва "канарейки" пропустили еще раз. Джеймс совершил рывок и был своевременно снабжен Маунтом мячом на правом краю штрафной, а затем подсек снаряд перед Крулом — 3:0.



Вскоре после начала второго тайма Чилуэлл потерял мяч на своей половине поля, в результате чего появившийся на замену Милот Рашица вышел один на один по правому краю штрафной, однако Эдуар Менди не потерял концентрацию из-за отсутствия работы и вытянутой ногой заблокировал удар соперника.



Спустя четыре минуты Чилуэлл исправился. Бен свободно получил мяч на краю штрафной площади и пробил низом в дальний угол ворот — 4:0.



На 62-й минуте "Норвич" пропустил в пятый раз. Хадсон-Одои, выполняя передачу с левого края штрафной, попал в Макса Ааронса, от которого мяч срикошетил в ворота — 5:0.



Казалось, хуже быть уже не может, но на 65-й минуте Бен Гибсон усугубил положение гостей, схлопотав удаление за грубую игру против Джеймса в середине поля.



Вдесятером "канарейкам" было совсем туго. На 80-й минуте только чудесный сейв Крула после удара появившегося на замену Росса Баркли не позволил счету увеличиться.



На 81-й минуте Матиас Норманн рукой нечаянно заблокировал удар Рюдигера в штрафной, и рефери, обратившись к VAR, назначил пенальти. Крул отразил удар Маунта с 11-метровой отметки, но слишком рано покинул линию ворот, поэтому Мейсон получил второй шанс, которым воспользовался — 6:0.



Точка в матче была поставлена в компенсированное время, когда Рубен Лофтус-Чик ворвался в штрафную по правому краю, сблизился с Крулом, а затем сделал короткий пас под удар Маунту — 7:0.



"Норвич" показал футбол под стать безнадежному аутсайдеру. "Челси" полностью доминировал над соперником, при этом не слишком напрягаясь. Команда Томаса Тухеля провела хороший спарринг-матч.



"Челси" — "Норвич". Отчет о матче