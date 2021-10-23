"Челси" забил беспомощному "Норвичу" семь голов
"Челси" отвел душу на "Норвиче", огорчив худшую команду Премьер-Лиги семью голами – 7:0.
Относительно победы 4:0 над "Мальме" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "синих" вернулись Трево Чалоба, Рис Джеймс, Матео Ковачич, Каллум Хадсон-Одои и Кай Хаверц.
А вот стартовый состав "канареек" не изменился по сравнению с безголевым матчем против "Брайтона" в прошлый уикенд.
"Челси" в хорошем, хотя и не сумасшедшем темпе начал матч, и уже на пятой минуте Антонио Рюдигер дальним ударом размял голкипера гостей Тима Крула.
А спустя три минуты счет был открыт. Мейсон Маунт пробил низом с подступов к штрафной площади, и мяч зашел в ворота в притирку со штангой — 1:0.
Хозяева полностью контролировали игру, тогда как "Норвич" был совершенно беззуб и не атаковал. Второй гол "синих" на 18-й минуте не стал сюрпризом. Ковачич почти от центральной линии поля сделал пас вперед на Хадсон-Одои, который ворвался в штрафную по левому краю и нанес обводящий удар низом — 2:0.
После второго гола игра не изменилась, и незадолго до перерыва "канарейки" пропустили еще раз. Джеймс совершил рывок и был своевременно снабжен Маунтом мячом на правом краю штрафной, а затем подсек снаряд перед Крулом — 3:0.
Вскоре после начала второго тайма Чилуэлл потерял мяч на своей половине поля, в результате чего появившийся на замену Милот Рашица вышел один на один по правому краю штрафной, однако Эдуар Менди не потерял концентрацию из-за отсутствия работы и вытянутой ногой заблокировал удар соперника.
Спустя четыре минуты Чилуэлл исправился. Бен свободно получил мяч на краю штрафной площади и пробил низом в дальний угол ворот — 4:0.
На 62-й минуте "Норвич" пропустил в пятый раз. Хадсон-Одои, выполняя передачу с левого края штрафной, попал в Макса Ааронса, от которого мяч срикошетил в ворота — 5:0.
Казалось, хуже быть уже не может, но на 65-й минуте Бен Гибсон усугубил положение гостей, схлопотав удаление за грубую игру против Джеймса в середине поля.
Вдесятером "канарейкам" было совсем туго. На 80-й минуте только чудесный сейв Крула после удара появившегося на замену Росса Баркли не позволил счету увеличиться.
На 81-й минуте Матиас Норманн рукой нечаянно заблокировал удар Рюдигера в штрафной, и рефери, обратившись к VAR, назначил пенальти. Крул отразил удар Маунта с 11-метровой отметки, но слишком рано покинул линию ворот, поэтому Мейсон получил второй шанс, которым воспользовался — 6:0.
Точка в матче была поставлена в компенсированное время, когда Рубен Лофтус-Чик ворвался в штрафную по правому краю, сблизился с Крулом, а затем сделал короткий пас под удар Маунту — 7:0.
"Норвич" показал футбол под стать безнадежному аутсайдеру. "Челси" полностью доминировал над соперником, при этом не слишком напрягаясь. Команда Томаса Тухеля провела хороший спарринг-матч.
"Челси" — "Норвич". Отчет о матче
23.10.2021 16:20
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Последние комментарии:
Отдуши
(ответить)
Мужики скиньте ссыль где можно полный матч пересмотреть!!!!!!
(ответить)
походу касл с новым коуче как раз против пенсов и стартанет
(ответить)
Когда уже там зм жожинье вручат
пенсоапокалипсис наступет на фапле
(ответить)
Как-будто никчёмный аснл какой-то разъе6али.
(ответить)
Норм горят пенсята ухехехехехехехе
(ответить)
Хахахаха пидорастерка ещё и гэкает своим писклявым голоском)))
(ответить)
Брайтон уже целых 3 матча без побед. Ждем победу Брайтона сегодня!
(ответить)
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(ответить)
Ну что пацаны, заливаем наш траур алкахой, но и про вас не забываю. За год фазера уже стакан опрокинул.
(ответить)
Единственная причина боления за МЮ - это приход САФа. Не было бы его, 99% манков болели бы за Ливерпуль
(ответить)
«Челси» забивает 6+ голов в рамках одного матча Премьер-Лиги уже 18-ый раз. Ни одной команде не удавалось сделать это больше.
ИМПЕРАТОРЫ!!!
(ответить)
ван дик, гомес, матип, арнольд, робертсон, конате, цимикас - 0 голов
Чилвелл, Рудигер, Алонсо, Джеймс, Аспи, Силва, Чалоба - 10 голов
красиво!
(ответить)
Чемпионси сейчас:
• Лучшие по забитым голам
• Наименьшее число пропущенных
• Лидер АПЛ
• Действующий чемпион ЛЧ
•Обладатель Суперкубка
• Единственный клуб АПЛ, участвующий в 5 турнирах
Дьяволси!
Разгромси!
Аве, Челси!
Хай, Тухель!
(ответить)
Мавунт закончит как Вилшир, деревянный чел
(ответить)
Ливерпуль обыграл Уотфорд на выезде 0-5.
Скузи - спокойные беседы, радость, что Фирмино забил хэт-трик, рядовая победа.
Челсе победил дома, клуб уровня 1 лиги Украины в 7 мячей.
Залупенсы устроили оргию, и в 90% упоминание Ливерпуля.
Вот он комплекс неполноценности и ущербность высшего уровня))))))
(ответить)
https://vk.com/photo-182409478_457291702
))))
(ответить)
Бля, Маунт за один матч выполнил сезонную норму Фирмино по забитым голам.
(ответить)
Чилвел догнал Роналду по количеству голов в АПЛ, сыграв на 2 матча меньше.ИМПЕРАТОР
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Тухель, ты просто космос!!! Нормальный такой товарнячок вышел,подавайте следущую жертву
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