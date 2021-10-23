"Челси" забил беспомощному "Норвичу" семь голов

Мейсон Маунт "Челси" отвел душу на "Норвиче", огорчив худшую команду Премьер-Лиги семью голами – 7:0.

Относительно победы 4:0 над "Мальме" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "синих" вернулись Трево Чалоба, Рис Джеймс, Матео Ковачич, Каллум Хадсон-Одои и Кай Хаверц.

А вот стартовый состав "канареек" не изменился по сравнению с безголевым матчем против "Брайтона" в прошлый уикенд.

"Челси" в хорошем, хотя и не сумасшедшем темпе начал матч, и уже на пятой минуте Антонио Рюдигер дальним ударом размял голкипера гостей Тима Крула.

А спустя три минуты счет был открыт. Мейсон Маунт пробил низом с подступов к штрафной площади, и мяч зашел в ворота в притирку со штангой — 1:0.

Хозяева полностью контролировали игру, тогда как "Норвич" был совершенно беззуб и не атаковал. Второй гол "синих" на 18-й минуте не стал сюрпризом. Ковачич почти от центральной линии поля сделал пас вперед на Хадсон-Одои, который ворвался в штрафную по левому краю и нанес обводящий удар низом — 2:0.

После второго гола игра не изменилась, и незадолго до перерыва "канарейки" пропустили еще раз. Джеймс совершил рывок и был своевременно снабжен Маунтом мячом на правом краю штрафной, а затем подсек снаряд перед Крулом — 3:0.

Вскоре после начала второго тайма Чилуэлл потерял мяч на своей половине поля, в результате чего появившийся на замену Милот Рашица вышел один на один по правому краю штрафной, однако Эдуар Менди не потерял концентрацию из-за отсутствия работы и вытянутой ногой заблокировал удар соперника.

Спустя четыре минуты Чилуэлл исправился. Бен свободно получил мяч на краю штрафной площади и пробил низом в дальний угол ворот — 4:0.

На 62-й минуте "Норвич" пропустил в пятый раз. Хадсон-Одои, выполняя передачу с левого края штрафной, попал в Макса Ааронса, от которого мяч срикошетил в ворота — 5:0.

Казалось, хуже быть уже не может, но на 65-й минуте Бен Гибсон усугубил положение гостей, схлопотав удаление за грубую игру против Джеймса в середине поля.

Вдесятером "канарейкам" было совсем туго. На 80-й минуте только чудесный сейв Крула после удара появившегося на замену Росса Баркли не позволил счету увеличиться.

На 81-й минуте Матиас Норманн рукой нечаянно заблокировал удар Рюдигера в штрафной, и рефери, обратившись к VAR, назначил пенальти. Крул отразил удар Маунта с 11-метровой отметки, но слишком рано покинул линию ворот, поэтому Мейсон получил второй шанс, которым воспользовался — 6:0.

Точка в матче была поставлена в компенсированное время, когда Рубен Лофтус-Чик ворвался в штрафную по правому краю, сблизился с Крулом, а затем сделал короткий пас под удар Маунту — 7:0.

"Норвич" показал футбол под стать безнадежному аутсайдеру. "Челси" полностью доминировал над соперником, при этом не слишком напрягаясь. Команда Томаса Тухеля провела хороший спарринг-матч.

"Челси" — "Норвич". Отчет о матче


Метки Норвич, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2021 16:20

Количество просмотров Просмотров: 3287

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bluehonorcfc9 23.10.2021 17:40 # bluehonorcfc9
    Отдуши

    (ответить)

  2. bluehonorcfc9 23.10.2021 17:37 # bluehonorcfc9
    Мужики скиньте ссыль где можно полный матч пересмотреть!!!!!!

    (ответить)

  3. thegodfather 23.10.2021 17:36 # thegodfather
    походу касл с новым коуче как раз против пенсов и стартанет

    (ответить)

  4. meshuggah 23.10.2021 17:32 # meshuggah
    Когда уже там зм жожинье вручат

    пенсоапокалипсис наступет на фапле

    (ответить)

  5. chelsea88 23.10.2021 17:30 # chelsea88
    Как-будто никчёмный аснл какой-то разъе6али.

    (ответить)

  6. roberto-89 23.10.2021 17:26 # roberto-89
    Норм горят пенсята ухехехехехехехе

    (ответить)

  7. slash-lfc 23.10.2021 17:20 # slash-lfc
    Хахахаха пидорастерка ещё и гэкает своим писклявым голоском)))

    (ответить)

  8. thegodfather 23.10.2021 17:20 # thegodfather
    Брайтон уже целых 3 матча без побед. Ждем победу Брайтона сегодня!

    (ответить)

  9. bluehonorcfc9 23.10.2021 17:19 # bluehonorcfc9
    ¶¶``¶¶`¶¶```¶¶`¶¶¶¶¶¶`¶¶¶¶¶¶`¶¶¶¶¶```¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶``¶¶¶¶¶```¶¶¶¶``¶¶``¶¶
    ¶¶``¶¶`¶¶¶`¶¶¶`¶¶``¶¶`¶¶`````¶¶``¶¶`¶¶``¶¶```¶¶```¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶
    ¶¶`¶¶¶`¶¶`¶`¶¶`¶¶``¶¶`¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶`¶¶¶¶¶¶```¶¶```¶¶``¶¶`¶¶¶¶¶¶`¶¶`````¶¶`¶¶¶
    ¶¶¶`¶¶`¶¶```¶¶`¶¶``¶¶`¶¶`````¶¶`````¶¶``¶¶```¶¶```¶¶``¶¶`¶¶`````¶¶``¶¶`¶¶¶`¶¶
    ¶¶``¶¶`¶¶```¶¶`¶¶``¶¶`¶¶¶¶¶¶`¶¶`````¶¶``¶¶```¶¶````¶¶¶¶``¶¶``````¶¶¶¶``¶¶``¶¶

    (ответить)

  10. sexan 23.10.2021 17:13 # sexan
    Ну что пацаны, заливаем наш траур алкахой, но и про вас не забываю. За год фазера уже стакан опрокинул.

    (ответить)

  11. nepomniachtchi 23.10.2021 17:09 # nepomniachtchi
    Единственная причина боления за МЮ - это приход САФа. Не было бы его, 99% манков болели бы за Ливерпуль

    (ответить)

  12. danny949494 23.10.2021 17:03 # danny949494
    «Челси» забивает 6+ голов в рамках одного матча Премьер-Лиги уже 18-ый раз. Ни одной команде не удавалось сделать это больше.
    ИМПЕРАТОРЫ!!!

    (ответить)

  13. bezviz 23.10.2021 17:00 # bezviz
    ван дик, гомес, матип, арнольд, робертсон, конате, цимикас - 0 голов

    Чилвелл, Рудигер, Алонсо, Джеймс, Аспи, Силва, Чалоба - 10 голов

    красиво!

    (ответить)

  14. sellman 23.10.2021 16:59 # sellman
    Чемпионси сейчас:

    • Лучшие по забитым голам
    • Наименьшее число пропущенных
    • Лидер АПЛ
    • Действующий чемпион ЛЧ
    •Обладатель Суперкубка
    • Единственный клуб АПЛ, участвующий в 5 турнирах

    Дьяволси!
    Разгромси!

    Аве, Челси!
    Хай, Тухель!

    (ответить)

  15. mane 23.10.2021 16:57 # mane
    Мавунт закончит как Вилшир, деревянный чел

    (ответить)

  16. iskander8sg 23.10.2021 16:56 # iskander8sg
    Ливерпуль обыграл Уотфорд на выезде 0-5.
    Скузи - спокойные беседы, радость, что Фирмино забил хэт-трик, рядовая победа.
    Челсе победил дома, клуб уровня 1 лиги Украины в 7 мячей.
    Залупенсы устроили оргию, и в 90% упоминание Ливерпуля.
    Вот он комплекс неполноценности и ущербность высшего уровня))))))

    (ответить)

  17. jirrort 23.10.2021 16:56 # jirrort
    https://vk.com/photo-182409478_457291702

    ))))

    (ответить)

  18. geniusss 23.10.2021 16:53 # geniusss
    Бля, Маунт за один матч выполнил сезонную норму Фирмино по забитым голам.

    (ответить)

  19. thegodfather 23.10.2021 16:51 # thegodfather
    Чилвел догнал Роналду по количеству голов в АПЛ, сыграв на 2 матча меньше.ИМПЕРАТОР

    (ответить)

  20. winnerd 23.10.2021 16:48 # winnerd
    Тухель, ты просто космос!!! Нормальный такой товарнячок вышел,подавайте следущую жертву

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: