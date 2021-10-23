Гвардиола: "Порой к тренерам относятся хуже худшего"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожаловался на несправедливое отношение общества к футбольным тренерам.

На текущей неделе уволенный из "Ньюкасла" Стив Брюс признался, что может завершить тренерскую карьеру из-за тех оскорблений, которым он подвергался в силу неважных результатов команды.



Гвардиола считает такую ситуацию несправедливой и призывает коллег отстраниться от социальных сетей.



"Нас невероятно критикуют, сильнее всех в обществе, только за то, что мы не выигрываем матчи. Порой к тренерам относятся хуже худшего, но это лишь отражение общества. В социальных сетях каждому позволено высказывать ужасные вещи".



"Стив Брюс и все тренеры хотят быть как можно успешнее. Иногда ты побеждаешь, иногда ты проигрываешь, но никто не заслуживает такого отношения. Люди видят тренера перед медиа каждые три дни и считают нас ответственными за все. Лично я еще ребенком понял, что я хорош, потому что мои товарищи помогли мне стать таким".



"Для меня Стив Брюс всегда был исключительным джентльменом. Он всегда заботился обо мне, и я желаю ему всего наилучшего. Я бы сказал ему: "Не обращай внимания на комментарии, потому что это чушь собачья", — цитирует Гвардиолу The Guardian.