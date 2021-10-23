Каррагер продолжил перепалку с Сульшером

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер продолжил свою заочную перепалку с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннаром Сульшером.

Стоило Каррагеру назвать Сульшера ограниченным тренером, как Оле Гуннар обвинил Джейми, что тот пытается дестабилизировать обстановку в "Юнайтед" в преддверии воскресного матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".



По словам Каррагера, он вовсе не пытался этого сделать и вообще допускает, что "Юнайтед" возьмет три очка против одного из фаворитов сезона. Джейми просто не понимает, куда движутся "красные дьяволы" при Сульшере.



"Я заметил, что на этой неделе Сульшер набросился на меня после моих слов о том, что он никогда не достигнет этих высот (победа в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов), и это правильно".



"Ты хочешь видеть тренера, который сражается за себя и за свой клуб. Посмотрите, как яростно "Юнайтед" отреагировал на критику после поражения 4:2 от "Лестера". Это признак большого клуба, а критиковать тебя будут всегда".



"Но я сказал это не ради провокации и не потому, что в воскресенье "Юнайтед" играет против моего бывшего клуба. "Юнайтед" даже может победить "Ливерпуль", и поддержка "Олд Траффорд" может сыграть в этом огромную роль, как это было в среду вечером, когда они совершил камбэк против "Аталанты" в Лиге Чемпионов и выиграли 3:2".



"Но это не изменит картины в целом. В среду все равно было ощущение, что они лишь маскируют свои проблемы".



"Мне нравится слушать тренеров после матчей. Если я смотрю "Челси", я обязательно послушаю Тухеля, потому что я могу извлечь кое-что полезное из его слов".



"Клопп, Гвардиола — то же самое. Ты чувствуешь, словно учишься чему-то у них. Они могут разложить игру по полочкам".



"Брендан Роджерс сделал это после победы "Лестера" над "Юнайтед" в прошлый уикенд. Такие тренеры четко знают план и знают, почему он сработал или нет. А когда Сульшер говорит после матчей, то это всегда о "в стиле МЮ". А как насчет стиля Оле?" — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.