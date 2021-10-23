Артета: "Смит-Роу изменил свой образ жизни"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета похвалил своего молодого полузащитника Эмиля Смит-Роу.

Накануне Смит-Роу сыграл важную роль в победе 3:1 над "Астон Виллой", которая минувшим летом сделала два предложения о покупке Эмиля.



Именно Смит-Роу забил третий мяч "канониров", и теперь на счету 21-летнего англичанина два гола и две результативные передачи в этом сезоне.



Артета очень доволен своим подопечным, отмечая, что Смит-Роу даже изменил свой образ жизни ради более успешной футбольной карьеры.



"Когда ты хочешь вывести свою игру на новый уровень, когда ты хочешь стать по-настоящему важным игроком в таком большом клубе, это должно быть твоим единственным приоритетом, и каждая деталь важна и имеет значение. Ты должен убедиться в том, что не растрачиваешь часть своей энергии, которая может сделать разницу, на посторонние вещи".



"Нужно отдать ему должное, как и нашему персоналу, который постоянно присматривает за ним и помогает ему. Он будет становиться только лучше".



"Он должен требовать от себя больше, потому что он способен на это. Я доволен его развитием. Ему все еще нужно улучшить некоторые аспекты своей игры".



"В предыдущий вечер он не был на 100 процентов готов физически, однако он вызвался сыграть, несмотря на серьезную травму".



"Он не жалуется, он лишь устремлен вперед, он сосредоточен, он слегка изменил свой образ жизни и некоторые свои привычки. Сегодня он был великолепен", — цитирует Артету Sky Sports.