На игрока Премьер-Лиги напала банда с мачете

На неназванного игрока Премьер-Лиги была совершена атака бандитов, вооруженных мачете.

Данный инцидент случился во время недавнего международного перерыва, когда игрок вместе со своей подругой сидел дома и смотрел футбол по телевизору.



Разбив стеклянную дверь, четверо мужчин в масках и с холодным оружием проникли в дом, стоимостью 1.5 млн. фунтов.



Бандиты связали игрока с его второй половинкой, после чего забрали драгоценности и электронику, а затем удалились, сообщает Daily Mail. К счастью, никто не пострадал — обошлось лишь психологической травмой.



"Это кошмар для каждого. Он повел себя довольно смело и сделал все, что мог, но численное преимущество было не на его стороне, а нападавшие вели себя довольно агрессивно".



"Игрок живет довольно скромной жизнью за пределами поля, и он был в шоке от того, что стал для кого-то мишенью. Он не светит своим богатством и ведет скромный образ жизни", — сообщил осведомленный источник.