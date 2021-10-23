На игрока Премьер-Лиги напала банда с мачете

Футболист На неназванного игрока Премьер-Лиги была совершена атака бандитов, вооруженных мачете.

Данный инцидент случился во время недавнего международного перерыва, когда игрок вместе со своей подругой сидел дома и смотрел футбол по телевизору.

Разбив стеклянную дверь, четверо мужчин в масках и с холодным оружием проникли в дом, стоимостью 1.5 млн. фунтов.

Бандиты связали игрока с его второй половинкой, после чего забрали драгоценности и электронику, а затем удалились, сообщает Daily Mail. К счастью, никто не пострадал — обошлось лишь психологической травмой.

"Это кошмар для каждого. Он повел себя довольно смело и сделал все, что мог, но численное преимущество было не на его стороне, а нападавшие вели себя довольно агрессивно".

"Игрок живет довольно скромной жизнью за пределами поля, и он был в шоке от того, что стал для кого-то мишенью. Он не светит своим богатством и ведет скромный образ жизни", — сообщил осведомленный источник.


Метки Премьер-Лига, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. shearer1 23.10.2021 13:49 # shearer1
    Стеклянная дверь.
    Может это Бентеке из Кристального Дворца?

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  2. shearer1 23.10.2021 13:47 # shearer1
    Разбив стеклянную дверь, четверо мужчин в масках и с холодным оружием проникли в дом, стоимостью 1.5 млн. фунтов - "Игрок живет довольно скромной жизнью за пределами поля, и он был в шоке от того, что стал для кого-то мишенью. Он не светит своим богатством и ведет скромный образ жизни",
    Ага, скромный значит. И стеклянный. Это Хадсон Одои?

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  3. jirrort 23.10.2021 13:38 # jirrort
    Oh my god,Ngolo Kante was not included in EMPERORS squad for todays match,so i hope it wasn't him :(

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  4. sexan 23.10.2021 13:35 # sexan
    Мачете - лондонская тема.

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  5. iskander8sg 23.10.2021 13:28 # iskander8sg
    В доме за 1,5 ляма жил скромно, как роботяга с завода.

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