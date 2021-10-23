Тухель объяснил свой намек насчет Холанда

Наставник "Челси" Томас Тухель объяснил свой недавний намек на приобретение нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

На днях Тухель взбудоражил болельщиков своего клуба, намекнув, что покупка Ромелу Лукаку минувшим летом не означает потерю им интереса к Холанду.



Однако слова Тухеля о том, что Лукаку и Холанд могут играть в паре были всего лишь шуткой, о которой Томас жалеет.



"Я попался в ловушку. Мне присудили награду в Германии. Я получил награду от газеты (Bild). Они вручили эту награду и спросили насчет игрока".



"Обычно я никогда не говорю о других игроках, я никогда этого не делал. Я пытался быть славным парнем вместо того, чтобы сказать: Нет, я не хочу отвечать на этот вопрос". Я пытался отшутиться и сказал, что он (Холанд) может играть в паре с Лукаку, как будто мы сделали предложение о покупке. Я знаю, что должен был поступить лучше", — цитирует Тухеля Evening Standard.