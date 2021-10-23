Пол Робинсон предсказывает уход Хендерсона из МЮ в январе

Бывший голкипер сборной Англии Пол Робинсон ожидает, что голкипер Дин Хендерсон уйдет из "Манчестер Юнайтед" в аренду в январе.

В этом сезоне Хендерсон сыграл только один матч за "Юнайтед", что стало следствием собственных проблем Дина со здоровьем и отличной игры Давида Де Хеа.



Робинсон чувствует, что Де Хеа ухватился за свой шанс обеими руками, а Хендерсон не будет мириться с местом на скамейке запасных.



"Де Хеа вернулся в свою лучшую форму, а когда он в своей лучшей форме, он один из лучших голкиперов в мире".



"Не думаю, что кто-нибудь в "Манчестер Юнайтед" ожидал этого. Думаю, они ожидали, что большую часть сезона первым номером будет Хендерсон".



"Они подписали Хитона летом, и я думал, что после этого Де Хеа будет позволено уйти в январе. Я думал, что из них троих Де Хеа уйдет с наибольшей вероятностью".



"Хитон — прекрасный голкипер, и он очень способен быть вторым номером в "Юнайтед". Ни Деа Хеа, ни Хендерсон не был бы рад сидеть в запасе".



"Сейчас в "Юнайтед" есть настоящая проблема. Я не представляю себе, что Хендерсон уйдет насовсем, потому что он выглядит решением на долгосрочную перспективу. Это неидеально, что он сидит в запасе, поэтому я думаю, что он уйдет в аренду. Хендерсону нужно играть в преддверии Чемпионата Мира", — сообщил Робинсон Football Insider.