Пол Робинсон предсказывает уход Хендерсона из МЮ в январе
Бывший голкипер сборной Англии Пол Робинсон ожидает, что голкипер Дин Хендерсон уйдет из "Манчестер Юнайтед" в аренду в январе.
В этом сезоне Хендерсон сыграл только один матч за "Юнайтед", что стало следствием собственных проблем Дина со здоровьем и отличной игры Давида Де Хеа.
Робинсон чувствует, что Де Хеа ухватился за свой шанс обеими руками, а Хендерсон не будет мириться с местом на скамейке запасных.
"Де Хеа вернулся в свою лучшую форму, а когда он в своей лучшей форме, он один из лучших голкиперов в мире".
"Не думаю, что кто-нибудь в "Манчестер Юнайтед" ожидал этого. Думаю, они ожидали, что большую часть сезона первым номером будет Хендерсон".
"Они подписали Хитона летом, и я думал, что после этого Де Хеа будет позволено уйти в январе. Я думал, что из них троих Де Хеа уйдет с наибольшей вероятностью".
"Хитон — прекрасный голкипер, и он очень способен быть вторым номером в "Юнайтед". Ни Деа Хеа, ни Хендерсон не был бы рад сидеть в запасе".
"Сейчас в "Юнайтед" есть настоящая проблема. Я не представляю себе, что Хендерсон уйдет насовсем, потому что он выглядит решением на долгосрочную перспективу. Это неидеально, что он сидит в запасе, поэтому я думаю, что он уйдет в аренду. Хендерсону нужно играть в преддверии Чемпионата Мира", — сообщил Робинсон Football Insider.
23.10.2021 10:00
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В Ньюкасл?
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Дэн бля, опять вчера бухал!!!
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