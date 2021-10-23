Роналду призывает дать "Юнайтед" время на адаптацию

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду призывает дать его команде время на адаптацию.

"Юнайтед" выглядит очень нестабильно на старте нового сезона, не может выиграть уже три матча Премьер-Лиги кряду, а в 13 последних поединках лишь однажды сохранил свои ворота на замке.



Однако Роналду чувствует, что ему и другим летним новичкам еще нужно наладить взаимопонимание с партнерами по "Юнайтед".



"По моему мнению, сейчас такой момент, что в клубе едва произошел ряд изменений: они купили меня, купили Варана, купили Санчо".



"Адаптация потребует времени, даже наша игровая система должна адаптироваться, но я думаю, шаг за шагом мы осознаем, что для нас нет ничего невозможного".



"Я говорю не только об индивидуальной игре, прежде всего я имею ввиду командные действия. Побеждать командой сложнее, чем выигрывать индивидуальные награды, но я все равно думаю, что мы способны на это".



"Каждый должен знать свою роль. Я знаю свою роль в команде, в клубе... Моя роль заключается в том, чтобы забивать голы, помогать команде благодаря своему опыту и пониманию игры".



"Думаю, если каждый будет мыслить таким образом и жертвовать собой ради команды, наша команда станет лучше. У нас великолепные болельщики, великолепный стадион, великолепная команда, поэтому мы должны продолжать стараться", — сообщил Роналду Sky Sports.