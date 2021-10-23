Клопп сравнил Салах и Роналду

Мохамед Салах и Криштиану Роналду Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил своего нападающего Мохамеда Салаха с Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед".

Украшением воскресного матча между "Юнайтед" и "Ливерпулем" станет противостояние двух ярчайших бомбардиров Премьер-Лиги, Роналду и Салаха.

Клопп не заинтересован в сравнении этих двух игроков, но все же готов назвать, чем похожи и чем отличаются Криштиану и Мохамед.

"Зачем нужно их сравнивать? Очевидно, они оба игроки мирового уровня".

"И хотя Роналду неплохо владеет левой ногой, Мо, наверное, делает это лучше. В то же время Роналду, наверное, лучше в воздухе и лучше владеет правой ногой. В плане скорости они оба довольно быстрые, а также отчаянно хотят забивать голы".

"Возможно, на этом все. Я особо не думал об этом. Простите меня, но мне это не слишком интересно", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Роналду, Салах

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2021 07:00

Количество просмотров Просмотров: 472

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. zaeba1l 23.10.2021 08:10 # zaeba1l
    Какое нах противостояние напов? Каждый из них будет пороться с защитой. А наши защитники лучше, а наш кипер вообще умница.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: