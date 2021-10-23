9-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 23 октября, шестью поединками продолжится 9-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — НОРВИЧ 14:30 Онлайн-трансляция



Это будет противостояние первой и последней команд в таблице. "Челси" может оформить свою шестую победу в девяти первых матчах сезона Премьер-Лиги — впервые с 2014 года, когда "синие" впоследствии стали чемпионами. "Норвич" не может выиграть в Премьер-Лиге уже 18 поединков кряду, забив в них только три гола (2 ничьи, 16 поражений). "Челси" не потерпел ни одного поражения в 17 последних встречах с "канарейками".



Минимум пару матчей "Челси" проведет без травмированных нападающих Ромелу Лукаку и Тимо Вернера. Также отсутствует Кристиан Пулишич.



Полузащитник "Норвича" Билли Гилмор не сыграет из-за условий своей аренды. Тодд Кантуэлл, Сэм Байрам и Кристоф Циммерман остаются в лазарете.



САУТГЕМПТОН — БЕРНЛИ 17:00



"Бернли" все еще находится в поисках своей первой победы в новом сезоне, тогда как "Саутгемптон" одержал оную в прошлый уикенд против "Лидса". Та победа, кстати, стала первой для "святых" в 10 последних матчах Премьер-Лиги. "Бордовые" не могут выиграть уже 11 поединков чемпионата кряду (3 ничьи, 8 поражений). "Саутгемптон" выиграл обе встречи с "Бернли" в прошлом сезоне.



Нападающий Че Адамс восстановился после мышечной травмы и снова готов играть за "Саутгемптон". Джеймс Уорд-Проуз по-прежнему дисквалифицирован.



"Бернли" предстоит оценить состояние своего капитана Бена Мени, а также Чарли Тэйлора и Матея Выдры.





ЛИДС — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция



"Лидс" выиграл лишь один из восьми первых матчей в Премьер-Лиге, и так плохо клуб с "Элланд Роуд" не начинал сезон в высшем дивизионе аж 40 лет. "Вулверхэмптон" неважно стартовал, но сейчас может похвастать четырьмя победами в пяти последних поединках Премьер-Лиги. "Волки" надеются обыграть "белых" в шестом матче чемпионата подряд, чего прежде еще никогда не случалось.



Вингер Рафинья впервые сыграет за "Лидс" после международного перерыва. Калвин Филлипс пока не готов вернуться после травмы икроножной мышцы. Также вне игры Люк Эйлинг, Патрик Бэмфорд, Хуниор Фирпо и Робин Кох.



Вингер "Вулверхэмптона" Франсишку Тринкау переболел коронавирусом и снова готов играть. Вилли Боли приболел.



ЭВЕРТОН — УОТФОРД 17:00 Онлайн-трансляция



Дебют Клаудио Раньери на тренерском мостике "Уотфорда" выдался жестким — домашнее поражение 0:5 от "Ливерпуля". Теперь "шершни" померяются силами с другой мерсисайдской командой, которая жаждет реабилитироваться после домашнего проигрыша "Вест Хэму" (0:1). "Ириски" не потерпели ни одного поражения против "Уотфорда" дома во всех соревнованиях (13 побед, 2 ничьи).



Нападающий "Эвертона" Ришарлисон возвращается после пяти пропущенных матчей. Абдулай Дукуре и Доминик Калверт-Левин ближайшие недели пропустят.



Нападающий "Уотфорда" Джошуа Кинг залечил свое колено. Кико Фемения под вопросом, Франсиско Сьерральта и Кристиан Кабаселе точно не сыграют.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — НЬЮКАСЛ 17:00



"Кристал Пэлас", забивший девять из своих 10 голов в этом сезоне Премьер-Лиги во вторых таймах, попытается преодолеть разочарование от упущенной в самой концовке победы против "Арсенала". Новые владельцы "Ньюкасла" надеются, что хотя бы увольнение Стива Брюса встряхнет команду, которая все еще не познала радость побед в этом сезоне Премьер-Лиги. В 10 встречах этих соперников на "Селхерст Парк" в рамках Премьер-Лиги "орлы" лишь дважды одолели "сорок" (3 ничьи, 5 поражений).



"Пэлас" снова может рассчитывать на Уилфрида Заху, который пропустил дерби с "Арсеналом" из-за болезни. Натан Фергюсон и Эберечи Эзе продолжают лечиться.



Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви отбывает матч дисквалификации. Мартин Дубравка близок к возвращению в строй.



БРАЙТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция



В это сложно поверить, но после восьми туров "Брайтон" располагается в зоне Лиги Чемпионов, набрав лишь на два очка меньше своего соперника. "Манчестер Сити" проиграл два из пяти последних выездных матчей в Премьер-Лиге (2 победы, 1 ничья). "Чайки" победили "горожан" на своем поле в прошлом сезоне со счетом 3:2, хотя по ходу матча уступали 0:2, той победой прервав серию из семи поражений кряду против команды Хосепа Гвардиолы в Премьер-Лиге.



Защитник "Брайтона" Адам Уэбстер имеет призрачные шансы залечить бедро к субботе. Стивен Альсате и Данни Уэлбек вне игры.



Единственной потерей "Сити" остается вингер Ферран Торрес.