Хазенхюттль оштрафован на 20 тысяч фунтов
FA оштрафовала главного тренера "Саутгемптона" Ральфа Хазенхюттля на 20 тысяч фунтов за комментарии насчет судейства.
После поражения 3:1 от "Челси" 2 октября Хазенхюттль раскритиковал заведовавшего системой VAR Майка Дина, заподозрив того в предвзятости к своей команде.
Возмущение Ральфа вызвал эпизод с удалением капитана "святых" Джеймса Уорд-Проуза, которому рефери в поле Мартин Аткинсон сперва показал желтую карточку за фол на Жоржиньо, а после общения с Дином изменил ее цвет на красный.
В адрес Хазенхюттля были выдвинуты обвинения, с которыми он согласился. А сегодня Ассоциация объявила, что австрийскому специалисту предстоит выплатить штраф в 20 тыс. фунтов.
22.10.2021 23:00
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