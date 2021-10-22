Хазенхюттль оштрафован на 20 тысяч фунтов

Ральф Хазенхюттль FA оштрафовала главного тренера "Саутгемптона" Ральфа Хазенхюттля на 20 тысяч фунтов за комментарии насчет судейства.

После поражения 3:1 от "Челси" 2 октября Хазенхюттль раскритиковал заведовавшего системой VAR Майка Дина, заподозрив того в предвзятости к своей команде.

Возмущение Ральфа вызвал эпизод с удалением капитана "святых" Джеймса Уорд-Проуза, которому рефери в поле Мартин Аткинсон сперва показал желтую карточку за фол на Жоржиньо, а после общения с Дином изменил ее цвет на красный.

В адрес Хазенхюттля были выдвинуты обвинения, с которыми он согласился. А сегодня Ассоциация объявила, что австрийскому специалисту предстоит выплатить штраф в 20 тыс. фунтов.


Метки FA, Аткинсон, Дин, Премьер-Лига, рефери, Саутгемптон, Хазенхюттль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2021 23:00

Количество просмотров Просмотров: 103



Поиск: