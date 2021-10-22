Хазенхюттль оштрафован на 20 тысяч фунтов

FA оштрафовала главного тренера "Саутгемптона" Ральфа Хазенхюттля на 20 тысяч фунтов за комментарии насчет судейства.

После поражения 3:1 от "Челси" 2 октября Хазенхюттль раскритиковал заведовавшего системой VAR Майка Дина, заподозрив того в предвзятости к своей команде.



Возмущение Ральфа вызвал эпизод с удалением капитана "святых" Джеймса Уорд-Проуза, которому рефери в поле Мартин Аткинсон сперва показал желтую карточку за фол на Жоржиньо, а после общения с Дином изменил ее цвет на красный.



В адрес Хазенхюттля были выдвинуты обвинения, с которыми он согласился. А сегодня Ассоциация объявила, что австрийскому специалисту предстоит выплатить штраф в 20 тыс. фунтов.