Клопп: "МЮ по-прежнему зарабатывает исключительное количество пенальти"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что рефери продолжают благоволить "Манчестер Юнайтед" в плане пенальти.
В прошлом месяце главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер обвинил Клоппа в том, рефери перестали назначать пенальти в ворота соперников "красных дьяволов".
Однако в преддверии воскресного выезда на "Олд Траффорд" Юрген отмел подозрения Оле Гуннара, подтвердив свои слова статистикой.
"Мне особо нечего сказать об этом, но, кажется, с момента, как высказался Оле, и до настоящего момента они заработали пять пенальти, мы — два".
"Все мы по-прежнему знаем, что такие вещи не влияют на рефери. Но количество зарабатываемых "Юнайтед" пенальти весьма исключительно".
"У них очень хорошие игроки, которые идут в штрафную и оказываются в такого рода ситуациях. У нас это тоже есть, но мы и близко не зарабатываем столько пенальти. Таковы факты, так было. Мне больше нечего добавить", — цитирует Клоппа ESPN.
22.10.2021 22:00
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Последние комментарии:
Накуя это он опять это городит? Мю в том сезоне много имел в этом не наблюдается пенальдышей...неужели давит на судей уже сегодня...
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ничего нового не придумал насекомое.
пошли повторы. жди пеналя.
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Опять он ноет
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Что правда, то правда, стата говорит сама за себя
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ахахахахаха красиво троллит бестрофейного куколда
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И это говорит ротатор, любитель грязных побед и отскоков
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Норм поджег)
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Что есть, то есть, Юрген. Пока жив красноносый...
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