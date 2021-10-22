Клопп: "МЮ по-прежнему зарабатывает исключительное количество пенальти"

Оле Гуннар Сульшер и Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что рефери продолжают благоволить "Манчестер Юнайтед" в плане пенальти.

В прошлом месяце главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер обвинил Клоппа в том, рефери перестали назначать пенальти в ворота соперников "красных дьяволов".

Однако в преддверии воскресного выезда на "Олд Траффорд" Юрген отмел подозрения Оле Гуннара, подтвердив свои слова статистикой.

"Мне особо нечего сказать об этом, но, кажется, с момента, как высказался Оле, и до настоящего момента они заработали пять пенальти, мы — два".

"Все мы по-прежнему знаем, что такие вещи не влияют на рефери. Но количество зарабатываемых "Юнайтед" пенальти весьма исключительно".

"У них очень хорошие игроки, которые идут в штрафную и оказываются в такого рода ситуациях. У нас это тоже есть, но мы и близко не зарабатываем столько пенальти. Таковы факты, так было. Мне больше нечего добавить", — цитирует Клоппа ESPN.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, рефери, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 824

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 22.10.2021 23:17 # chelsiukpro
    Накуя это он опять это городит? Мю в том сезоне много имел в этом не наблюдается пенальдышей...неужели давит на судей уже сегодня...

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  2. manutd-20champ 22.10.2021 23:14 # manutd-20champ
    ничего нового не придумал насекомое.
    пошли повторы. жди пеналя.

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  3. meshuggah 22.10.2021 22:49 # meshuggah
    Опять он ноет

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  4. tursa 22.10.2021 22:43 # tursa
    Что правда, то правда, стата говорит сама за себя

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  5. frisby 22.10.2021 22:37 # frisby
    ахахахахаха красиво троллит бестрофейного куколда

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  6. selta 22.10.2021 22:21 # selta
    И это говорит ротатор, любитель грязных побед и отскоков

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  7. gerrard08 22.10.2021 22:17 # gerrard08
    Норм поджег)

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  8. electric 22.10.2021 22:05 # electric
    Что есть, то есть, Юрген. Пока жив красноносый...

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