Клопп: "МЮ по-прежнему зарабатывает исключительное количество пенальти"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что рефери продолжают благоволить "Манчестер Юнайтед" в плане пенальти.

В прошлом месяце главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер обвинил Клоппа в том, рефери перестали назначать пенальти в ворота соперников "красных дьяволов".



Однако в преддверии воскресного выезда на "Олд Траффорд" Юрген отмел подозрения Оле Гуннара, подтвердив свои слова статистикой.



"Мне особо нечего сказать об этом, но, кажется, с момента, как высказался Оле, и до настоящего момента они заработали пять пенальти, мы — два".



"Все мы по-прежнему знаем, что такие вещи не влияют на рефери. Но количество зарабатываемых "Юнайтед" пенальти весьма исключительно".



"У них очень хорошие игроки, которые идут в штрафную и оказываются в такого рода ситуациях. У нас это тоже есть, но мы и близко не зарабатываем столько пенальти. Таковы факты, так было. Мне больше нечего добавить", — цитирует Клоппа ESPN.