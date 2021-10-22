Эвра признался, что подвергся сексуальному насилию в 13 лет

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра признался, что подвергся сексуальному насилию со стороны своего учителя в возрасте 13 лет.

О пережитом в юношестве травматичном опыте 40-летний француз рассказал в интервью, которое он дал изданию The Times по поводу выхода своей автобиографической книги "I Love This Game".



Эвра вспоминает, как к нему приставал учитель, у которого он останавливался на ночь, чтобы не тратить время на дорогу до школы и обратно. Тяжелее всего Патрису было поведать о случившемся своей матери.



"Конечно, она была опустошена. То был тяжелый момент для меня. Я до сих пор не рассказал об этом некоторым своим братьям и сестрам, а также близким друзьям".



"Я не хочу, чтобы люди меня жалели. Это сложная ситуация. Мать не ожидает услышать такое от своего ребенка".



"Она чувствовала, что что-то не так, и спрашивала меня, почему я не хочу ночевать в доме учителя. Только в 40 лет я рассказал ей".



"То был большой шок для нее. Она была очень зла. Она извинялась. Она говорила: "Патрис, ты не должен писать об этом в своей книге, это личное". Но я ответил: "Мам, дело не во мне, дело в других детях". Тогда она согласилась, она поняла".



"Знаю, эта книга изменит мнение многих людей обо мне, но я более чем рад поговорить с людьми. Я стал лучшей версией себя. Моя друзья скажут: "Представь реакцию мира, подумай о давлении". Но самое большое давление я испытывал, когда рассказывал маме. Даже подумать об этом было тяжело".



"В первую очередь моя мама сказала: "Если ты не подашь на него в суд, подам я. Если он все еще жив, я убью его". Она была в ярости. Знаю, моя мама и члены моей семью будут думать о том, чтобы подать иск. Но я похоронил это так глубоко, что даже не думаю судиться", — сообщил Эвра.