Эвра признался, что подвергся сексуальному насилию в 13 лет

Патрис Эвра Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра признался, что подвергся сексуальному насилию со стороны своего учителя в возрасте 13 лет.

О пережитом в юношестве травматичном опыте 40-летний француз рассказал в интервью, которое он дал изданию The Times по поводу выхода своей автобиографической книги "I Love This Game".

Эвра вспоминает, как к нему приставал учитель, у которого он останавливался на ночь, чтобы не тратить время на дорогу до школы и обратно. Тяжелее всего Патрису было поведать о случившемся своей матери.

"Конечно, она была опустошена. То был тяжелый момент для меня. Я до сих пор не рассказал об этом некоторым своим братьям и сестрам, а также близким друзьям".

"Я не хочу, чтобы люди меня жалели. Это сложная ситуация. Мать не ожидает услышать такое от своего ребенка".

"Она чувствовала, что что-то не так, и спрашивала меня, почему я не хочу ночевать в доме учителя. Только в 40 лет я рассказал ей".

"То был большой шок для нее. Она была очень зла. Она извинялась. Она говорила: "Патрис, ты не должен писать об этом в своей книге, это личное". Но я ответил: "Мам, дело не во мне, дело в других детях". Тогда она согласилась, она поняла".

"Знаю, эта книга изменит мнение многих людей обо мне, но я более чем рад поговорить с людьми. Я стал лучшей версией себя. Моя друзья скажут: "Представь реакцию мира, подумай о давлении". Но самое большое давление я испытывал, когда рассказывал маме. Даже подумать об этом было тяжело".

"В первую очередь моя мама сказала: "Если ты не подашь на него в суд, подам я. Если он все еще жив, я убью его". Она была в ярости. Знаю, моя мама и члены моей семью будут думать о том, чтобы подать иск. Но я похоронил это так глубоко, что даже не думаю судиться", — сообщил Эвра.


Метки Манчестер Юнайтед, Эвра

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2021 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1561

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Последние комментарии:




  1. dallaslp 22.10.2021 21:02 # dallaslp
    в автобиографии будет про то как он срал в ботинки?

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  2. narcot 22.10.2021 20:58 # narcot
    Что говорит священник после секса? - молодец, Патрис!

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  3. mihajlo-fan 22.10.2021 20:46 # mihajlo-fan
    Жалко его. Потом ведь ещё несколько лет у Фергюсона играл, у того на лице тоже всё написано

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  4. largo-winch 22.10.2021 20:43 # largo-winch
    А ведь из-за его молчания могли пострадать еще много детей. Эвра 7андон, приплел эту историю, чтоб привлечь внимание к книге. Надеюсь тон там рассказал в деталях вкус члена, чтоб еще больше опозорилась

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  5. ian 22.10.2021 20:43 # ian
    Чисто хайпится, пидарок

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  6. liverfun 22.10.2021 20:31 # liverfun
    Судя по прочитанному, он 100% выдумал историю для книги, сейчас модны все эти повесточки по типу me too, хочет к себе внимания, да и книге норм реклама через левачков. И ведь нихуя за лжесвидетельства таким как он не бывает, тут беспроигрышная ситуация

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  7. ibra-goool 22.10.2021 20:23 # ibra-goool
    Да вся Европа когда то подвергалась насилию))) не он один так что все в порядке ))) у кого не поищи в каждом клубе сидит или играет засекреченный гандурасьон)))) может только где нибудь в 5 лиги английского футбола есть клуб без единого педераста)))

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  8. gerrard08 22.10.2021 20:22 # gerrard08
    Зато впитал философию скама буквально.

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  9. redstyle 22.10.2021 20:14 # redstyle
    Суарес знал, из-за этого с этим пидором не здоровался

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  10. suddenly 22.10.2021 20:14 # suddenly
    То есть это произошло 27 лет назад. И как он собирается доказывать это в суде, если всё же решаться его родственники подать иск?

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  11. sp-fan 22.10.2021 20:13 # sp-fan
    Блеск)

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  12. true-manc 22.10.2021 20:02 # true-manc
    пхахахахахахахаха, в маню только такие опущенные и играют)))

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  13. chelsea88 22.10.2021 20:02 # chelsea88
    Странно что после этого он не перешёл в убогий гейклуб аснл.

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  14. kos9k 22.10.2021 20:02 # kos9k
    Типичный манк

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