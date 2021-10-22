Эвра признался, что подвергся сексуальному насилию в 13 лет
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра признался, что подвергся сексуальному насилию со стороны своего учителя в возрасте 13 лет.
О пережитом в юношестве травматичном опыте 40-летний француз рассказал в интервью, которое он дал изданию The Times по поводу выхода своей автобиографической книги "I Love This Game".
Эвра вспоминает, как к нему приставал учитель, у которого он останавливался на ночь, чтобы не тратить время на дорогу до школы и обратно. Тяжелее всего Патрису было поведать о случившемся своей матери.
"Конечно, она была опустошена. То был тяжелый момент для меня. Я до сих пор не рассказал об этом некоторым своим братьям и сестрам, а также близким друзьям".
"Я не хочу, чтобы люди меня жалели. Это сложная ситуация. Мать не ожидает услышать такое от своего ребенка".
"Она чувствовала, что что-то не так, и спрашивала меня, почему я не хочу ночевать в доме учителя. Только в 40 лет я рассказал ей".
"То был большой шок для нее. Она была очень зла. Она извинялась. Она говорила: "Патрис, ты не должен писать об этом в своей книге, это личное". Но я ответил: "Мам, дело не во мне, дело в других детях". Тогда она согласилась, она поняла".
"Знаю, эта книга изменит мнение многих людей обо мне, но я более чем рад поговорить с людьми. Я стал лучшей версией себя. Моя друзья скажут: "Представь реакцию мира, подумай о давлении". Но самое большое давление я испытывал, когда рассказывал маме. Даже подумать об этом было тяжело".
"В первую очередь моя мама сказала: "Если ты не подашь на него в суд, подам я. Если он все еще жив, я убью его". Она была в ярости. Знаю, моя мама и члены моей семью будут думать о том, чтобы подать иск. Но я похоронил это так глубоко, что даже не думаю судиться", — сообщил Эвра.
22.10.2021 20:00
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Последние комментарии:
в автобиографии будет про то как он срал в ботинки?
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Что говорит священник после секса? - молодец, Патрис!
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Жалко его. Потом ведь ещё несколько лет у Фергюсона играл, у того на лице тоже всё написано
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А ведь из-за его молчания могли пострадать еще много детей. Эвра 7андон, приплел эту историю, чтоб привлечь внимание к книге. Надеюсь тон там рассказал в деталях вкус члена, чтоб еще больше опозорилась
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Чисто хайпится, пидарок
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Судя по прочитанному, он 100% выдумал историю для книги, сейчас модны все эти повесточки по типу me too, хочет к себе внимания, да и книге норм реклама через левачков. И ведь нихуя за лжесвидетельства таким как он не бывает, тут беспроигрышная ситуация
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Да вся Европа когда то подвергалась насилию))) не он один так что все в порядке ))) у кого не поищи в каждом клубе сидит или играет засекреченный гандурасьон)))) может только где нибудь в 5 лиги английского футбола есть клуб без единого педераста)))
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Зато впитал философию скама буквально.
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Суарес знал, из-за этого с этим пидором не здоровался
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То есть это произошло 27 лет назад. И как он собирается доказывать это в суде, если всё же решаться его родственники подать иск?
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Блеск)
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пхахахахахахахаха, в маню только такие опущенные и играют)))
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Странно что после этого он не перешёл в убогий гейклуб аснл.
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Типичный манк
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