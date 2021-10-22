Грэм Джонс заявил, что ему доверили "Ньюкасл" на два матча

Временно исполняющий обязанности главного тренера "Ньюкасла" Грэм Джонс сообщил, что ему доверили первую команду на два матча.

В минувшую среду "Ньюкасл" объявил расставании со Стивом Брюсом и о том, что до назначения нового рулевого командой будет руководить Джонс.



51-летний Джонс с детства болеет за "сорок", войдя в тренерский штаб Брюса в начале этого календарного года.



По словам Грэма, он ожидает остаться у руля не только на субботний выезд к "Кристал Пэлас", но и на домашний матч против "Челси" 30 октября.



"Я разговаривал с владельцами в среду утром, и они попросили меня временно принять управление командой на два следующих матча, "Кристал Пэлас" и "Челси".



"Как я уже говорил прежде, я полностью сосредоточен на подготовке команды и на том, чтобы как можно лучше провести два этих матча", — цитирует Джонса Sky Sports.