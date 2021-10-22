Грэм Джонс заявил, что ему доверили "Ньюкасл" на два матча
Временно исполняющий обязанности главного тренера "Ньюкасла" Грэм Джонс сообщил, что ему доверили первую команду на два матча.
В минувшую среду "Ньюкасл" объявил расставании со Стивом Брюсом и о том, что до назначения нового рулевого командой будет руководить Джонс.
51-летний Джонс с детства болеет за "сорок", войдя в тренерский штаб Брюса в начале этого календарного года.
По словам Грэма, он ожидает остаться у руля не только на субботний выезд к "Кристал Пэлас", но и на домашний матч против "Челси" 30 октября.
"Я разговаривал с владельцами в среду утром, и они попросили меня временно принять управление командой на два следующих матча, "Кристал Пэлас" и "Челси".
"Как я уже говорил прежде, я полностью сосредоточен на подготовке команды и на том, чтобы как можно лучше провести два этих матча", — цитирует Джонса Sky Sports.
22.10.2021 19:00
Просмотров: 112
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: