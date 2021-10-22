Лукаку и Вернер пропустят минимум два ближайших матча "Челси"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель объявил, что нападающие Ромелу Лукаку и Тимо Вернер пропустят минимум два ближайших матча.
Напомним, Лукаку и Вернер травмировались против "Мальме" в минувший вторник. Ромелу подвернул лодыжку, а Тимо повредил заднюю поверхность бедра.
Согласно слухам, Лукаку может вернуться на поле только через месяц. Тухель не собирается спекулировать насчет этого, лишь обещая, что Ромелу и Тимо пропустят матчи против "Норвича" и "Саутгемптона".
"Чтобы удлинить ваш вопрос, также спрошу у себя: "А как там Пулишич?" Все они пропустят завтрашний матч и, наверное, матч против "Саутгемптона", а дальше посмотрим".
"Я могу сказать вам, что они оба (Лукаку и Вернер) проходят лечение, сохраняют позитивный настрой и не переживают, но ближайшие два матча они точно пропустят".
"Думаю, не имеет смысла спекулировать о том, как долго будут отсутствовать игроки, потому что ты никогда не знаешь. Это может быть быстрее, чем ты ожидаешь, или дольше, чем ты ожидаешь".
"Они оба чувствуют себя хорошо и не слишком переживают", — цитирует Тухеля Sky Sports.
22.10.2021 18:00
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ЗАЕБИСЬ ОЙ КАК ЗАЕБИСЬ))))
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до е6учих матчей сбродных восстановятся, сука, где е6учие мартинесы и лёвы их будут выпускать в каждом матче на 90 минут!
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