Фернандеш рискует пропустить матч против "Ливерпуля"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рискует пропустить матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в ближайшее воскресенье.

В минувшую среду Фернандеш сыграл все 90 минут победного для "Юнайтед" матча Лиги Чемпионов против "Аталанты", но при этом получил ушиб.



Бруну не смог тренироваться в пятницу, поэтому наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер не может обещать, что 27-летний португалец выйдет на поле "Олд Траффорд".



"После такого матча, как был в среду, всегда много ушибов и синяков. Сейчас пятница, матч в воскресенье, поэтому мы будем ждать до последнего".



"Возможно, я смогу задействовать всех. Возможно, мы недосчитаемся двух-трех игроков. Сегодня не все тренировались, но давайте посмотрим, что будет в воскресенье".



"Двум-трем игрокам досталось в последнем матче. Бруну — один из тех, кто может быть под вопросом, но он делает все возможное, чтобы сыграть", — приводит слова Сульшера ESPN.