Фернандеш рискует пропустить матч против "Ливерпуля"

Бруну Фернандеш Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рискует пропустить матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в ближайшее воскресенье.

В минувшую среду Фернандеш сыграл все 90 минут победного для "Юнайтед" матча Лиги Чемпионов против "Аталанты", но при этом получил ушиб.

Бруну не смог тренироваться в пятницу, поэтому наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер не может обещать, что 27-летний португалец выйдет на поле "Олд Траффорд".

"После такого матча, как был в среду, всегда много ушибов и синяков. Сейчас пятница, матч в воскресенье, поэтому мы будем ждать до последнего".

"Возможно, я смогу задействовать всех. Возможно, мы недосчитаемся двух-трех игроков. Сегодня не все тренировались, но давайте посмотрим, что будет в воскресенье".

"Двум-трем игрокам досталось в последнем матче. Бруну — один из тех, кто может быть под вопросом, но он делает все возможное, чтобы сыграть", — приводит слова Сульшера ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, травмы, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2021 17:00

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  1. lfcynwa 22.10.2021 18:23 # lfcynwa
    жаль, хотелось бы в сильнейших составах встретиться

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  2. naby-keita 22.10.2021 17:20 # naby-keita
    ставьте на то, что Пенальти не будет. изимани бет

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  3. recyjoed 22.10.2021 17:08 # recyjoed
    На результат это не повлияет)

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