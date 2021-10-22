Фернандеш рискует пропустить матч против "Ливерпуля"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рискует пропустить матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в ближайшее воскресенье.
В минувшую среду Фернандеш сыграл все 90 минут победного для "Юнайтед" матча Лиги Чемпионов против "Аталанты", но при этом получил ушиб.
Бруну не смог тренироваться в пятницу, поэтому наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер не может обещать, что 27-летний португалец выйдет на поле "Олд Траффорд".
"После такого матча, как был в среду, всегда много ушибов и синяков. Сейчас пятница, матч в воскресенье, поэтому мы будем ждать до последнего".
"Возможно, я смогу задействовать всех. Возможно, мы недосчитаемся двух-трех игроков. Сегодня не все тренировались, но давайте посмотрим, что будет в воскресенье".
"Двум-трем игрокам досталось в последнем матче. Бруну — один из тех, кто может быть под вопросом, но он делает все возможное, чтобы сыграть", — приводит слова Сульшера ESPN.
22.10.2021 17:00
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жаль, хотелось бы в сильнейших составах встретиться
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ставьте на то, что Пенальти не будет. изимани бет
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На результат это не повлияет)
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