Клопп: "Ни секунды не потирал руки"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что оборонительные проблемы "Манчестер Юнайтед" не имеют большого значения в преддверии воскресного матча Премьер-Лиги.

На днях легенда "Юнайтед" Пол Скоулз очень жестко высказался насчет игры "красных дьяволов" в первом тайме матча Лиги Чемпионов против "Аталанты".



Скоулз даже заявил, что Клопп "потирает руки", глядя за такой неважной игрой в обороне, однако Юрген, чья команда забила 30 голов в девяти последних матчах, совершенно не ожидает, что выезд на "Олд Траффорд" будет легким.



"Не было ни секунды, когда бы я потирал руки. "Аталанта доставила проблем "Юнайтед" в первом тайме, но даже при этом "Юнайтед" имел три чистых голевых момента".



"Второй тайм стал демонстрацией полной мощи "Юнайтед". Они включились в игру, а со своим мастерством они способны создать проблемы любой команде, особенно когда соперник перестает играть в футбол, как это слегка сделала "Аталанта".



"Я готовлю команду к тяжелому матчу против действительно хорошего соперника. Последние три дня я рассказываю им о "Манчестер Юнайтед", о Битве за Британию и все такое. Мы достаточно давно вместе, чтобы осознавать важность этого матча".



"Манчестер Юнайтед" не слишком доволен своими результатами, но все мы знаем, что они способны на невероятные вещи", — цитирует Клоппа Sky Sports.