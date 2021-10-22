Мерсон: "Если МЮ проиграет "Ливерпулю", это будет конец для Сульшера"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что судьба главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера будет предрешена в случае поражения от "Ливерпуля".

В ближайшее воскресенье на "Олд Траффорд" пожалует "Ливерпуль", который на бумаге выглядит большим фаворитом всеанглийского дерби.



Мерсон не ожидает, что команде Юргена Клоппа будет легко, но в то же время думает, что поражение "Юнайтед" может ознаменовать конец карьеры Сульшера в клубе.



"Ты смотришь на вывеску матча "Манчестер Юнайтед" против "Ливерпуля", и тебе становится страшно за команду Оле Гуннара Сульшера, учитывая текущую форму. Но поэтому мы и любим Премьер-Лигу — она слишком непредсказуема, чтобы матч был таким, как ты ожидаешь".



"Совершенно точно "Ливерпуль" не будет возить своего соперника по газону на "Олд Траффорд", поэтому что это матч с большой буквы".



"Но если "Юнайтед" проиграет, это будет конец. Я не вижу, как Сульшер сможет уцелеть после этого в долгосрочной перспективе", — сообщил Мерсон Sky Sports.