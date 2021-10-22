Мерсон: "Если МЮ проиграет "Ливерпулю", это будет конец для Сульшера"

Оле Гуннар Сульшер Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что судьба главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера будет предрешена в случае поражения от "Ливерпуля".

В ближайшее воскресенье на "Олд Траффорд" пожалует "Ливерпуль", который на бумаге выглядит большим фаворитом всеанглийского дерби.

Мерсон не ожидает, что команде Юргена Клоппа будет легко, но в то же время думает, что поражение "Юнайтед" может ознаменовать конец карьеры Сульшера в клубе.

"Ты смотришь на вывеску матча "Манчестер Юнайтед" против "Ливерпуля", и тебе становится страшно за команду Оле Гуннара Сульшера, учитывая текущую форму. Но поэтому мы и любим Премьер-Лигу — она слишком непредсказуема, чтобы матч был таким, как ты ожидаешь".

"Совершенно точно "Ливерпуль" не будет возить своего соперника по газону на "Олд Траффорд", поэтому что это матч с большой буквы".

"Но если "Юнайтед" проиграет, это будет конец. Я не вижу, как Сульшер сможет уцелеть после этого в долгосрочной перспективе", — сообщил Мерсон Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Мерсон, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1481

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. amator 22.10.2021 16:53 # amator
    А если проиграет и не уволят иксперд съест своё говно?
    Задрали уже, легенды..

    (ответить)

  2. intellect 22.10.2021 16:33 # intellect
    В данном лгбт дерби все за скам кулачки, пусть олежка задержиться до пенсии, аминь!!!

    (ответить)

  3. bmw-e34 22.10.2021 16:18 # bmw-e34
    Кстати, это уже какой тренер по счету будет у МЮ, который уходил после матча с ЛФК? Третий или четвертый?

    (ответить)

  4. bezviz 22.10.2021 15:56 # bezviz
    все, даже колбасники, будут болеть за мю

    (ответить)

  5. mancunia-planet 22.10.2021 15:46 # mancunia-planet
    Если реально этот матч решает судьбу Олега, то лучше...

    (ответить)

  6. gerrard08 22.10.2021 15:31 # gerrard08
    Карра не будь деревом, вбрось про доверие и телегу на тему того, что и у красноносого по началу долго не шло и тд. Снимите давление со смео.

    (ответить)

  7. frisby 22.10.2021 15:15 # frisby
    красиво иксперт подливает масла в огонь)) памойка костьми ляжет что бы не проиграть и сохранить бестрофейного куколда. а ничье будут радоваться как выигрышу АПЛ.

    (ответить)

  8. naby-keita 22.10.2021 15:10 # naby-keita
    Хватит нагнетать, уродцы. Клопп долго строил эту машину и Оле построит. Просто дайте ему время и контроль над трансферами. Очевидно, что он не купил бы всяких дцп вроде Погба, Марсиаль, Матич, Шоу. Все трансферы ОЛе заиграли. Просто дайте время

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: