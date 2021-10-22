Мерсон: "Если МЮ проиграет "Ливерпулю", это будет конец для Сульшера"
Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что судьба главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера будет предрешена в случае поражения от "Ливерпуля".
В ближайшее воскресенье на "Олд Траффорд" пожалует "Ливерпуль", который на бумаге выглядит большим фаворитом всеанглийского дерби.
Мерсон не ожидает, что команде Юргена Клоппа будет легко, но в то же время думает, что поражение "Юнайтед" может ознаменовать конец карьеры Сульшера в клубе.
"Ты смотришь на вывеску матча "Манчестер Юнайтед" против "Ливерпуля", и тебе становится страшно за команду Оле Гуннара Сульшера, учитывая текущую форму. Но поэтому мы и любим Премьер-Лигу — она слишком непредсказуема, чтобы матч был таким, как ты ожидаешь".
"Совершенно точно "Ливерпуль" не будет возить своего соперника по газону на "Олд Траффорд", поэтому что это матч с большой буквы".
"Но если "Юнайтед" проиграет, это будет конец. Я не вижу, как Сульшер сможет уцелеть после этого в долгосрочной перспективе", — сообщил Мерсон Sky Sports.
22.10.2021 15:00
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Последние комментарии:
А если проиграет и не уволят иксперд съест своё говно?
Задрали уже, легенды..
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В данном лгбт дерби все за скам кулачки, пусть олежка задержиться до пенсии, аминь!!!
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Кстати, это уже какой тренер по счету будет у МЮ, который уходил после матча с ЛФК? Третий или четвертый?
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все, даже колбасники, будут болеть за мю
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Если реально этот матч решает судьбу Олега, то лучше...
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Карра не будь деревом, вбрось про доверие и телегу на тему того, что и у красноносого по началу долго не шло и тд. Снимите давление со смео.
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красиво иксперт подливает масла в огонь)) памойка костьми ляжет что бы не проиграть и сохранить бестрофейного куколда. а ничье будут радоваться как выигрышу АПЛ.
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Хватит нагнетать, уродцы. Клопп долго строил эту машину и Оле построит. Просто дайте ему время и контроль над трансферами. Очевидно, что он не купил бы всяких дцп вроде Погба, Марсиаль, Матич, Шоу. Все трансферы ОЛе заиграли. Просто дайте время
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