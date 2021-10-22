Погба представил первые в мире полностью веганские бутсы

Поль Погба и веганские бутсы Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба представил первые в мире на 100 процентов веганские футбольные бутсы.

Погба всегда был известен как большой модник, поэтому компания Adidas объединила свои усилия с 28-летним французом для создания бутс под названием PREDATOR FREAK.

Как уверяет Adidas, все материалы и компоненты этих бутс были приведены в соответствие с веганскими стандартами. Естественно, для изготовления новинки было использовано только вторсырье.

Именно в этих бутсах Погба появился на замену против "Аталанты" в Лиге Чемпионов в минувшую среду и может сыграть против "Ливерпуля" в Премьер-Лиге в ближайшее воскресенье.

Добавим, что в розничной продаже стоимость этих бутс, лишенных шнурков и выполненных в леопардовом рисунке, составит 280 евро (236 фунтов).

Поль Погба и веганские бутсы

Поль Погба и веганские бутсы

Поль Погба и веганские бутсы

Поль Погба и веганские бутсы

Поль Погба и веганские бутсы


Метки Adidas, Манчестер Юнайтед, Погба, фото

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 22.10.2021 14:27 # true-manc
    х*я себе погба серанул на россиянских ветеранов, которые во время голода войны обувь жрали, ору)))

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  2. hachidlo 22.10.2021 14:21 # hachidlo
    Так так, уже слышится нытьё из Барнаула.

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  3. sausage 22.10.2021 14:17 # sausage
    Маразм крепчал. Осталось Грету Тунберг сделать официальным лицом ЛЧ например.

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  4. liver4ever 22.10.2021 14:10 # liver4ever
    PREDATOR FREAK

    Натуралы поймут, остальным сочувствую. В принципе хайпожор выпустил что-то с приставкой Фрик, из вторсырья, пытался скушать это и вообще нашел связь между бутсами и веганством

    Может ему не в футбол играть, а гей-парады вести? Ну а почему нет

    Как футболист - еблан редкостный, как лидер гей-парадов вполне может существовать, должен же у заднеприводных быть тот, кто сидит на предпоследнем члене и ведет их вперед

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