Погба представил первые в мире полностью веганские бутсы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба представил первые в мире на 100 процентов веганские футбольные бутсы.

Погба всегда был известен как большой модник, поэтому компания Adidas объединила свои усилия с 28-летним французом для создания бутс под названием PREDATOR FREAK.



Как уверяет Adidas, все материалы и компоненты этих бутс были приведены в соответствие с веганскими стандартами. Естественно, для изготовления новинки было использовано только вторсырье.



Именно в этих бутсах Погба появился на замену против "Аталанты" в Лиге Чемпионов в минувшую среду и может сыграть против "Ливерпуля" в Премьер-Лиге в ближайшее воскресенье.



Добавим, что в розничной продаже стоимость этих бутс, лишенных шнурков и выполненных в леопардовом рисунке, составит 280 евро (236 фунтов).



















