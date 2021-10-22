Мерфи советует "Ньюкаслу" пригласить Ходжсона

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" Данни Мерфи посоветовал "Ньюкаслу" взять Роя Ходжсона на роль главного тренера.

В данный момент "Ньюкасл" продолжает поиски замены уволенному Стиву Брюсу. Однако Мерфи указывает на то, что сперва "сороки" должны избежать вылета из Премьер-Лиги, прежде чем смогут мечтать о больших победах, и 74-летний Ходжсон помог бы с этим.



"Я точно знаю, что он понравился бы игрокам и поладил бы с ними, потому что иначе не бывает".



"Он уже оказывался в похожей ситуации. Он принял "Пэлас" в безнадежном положении, когда их ситуация была гораздо хуже, чем сейчас у "Ньюкасла", и он комфортно решил задачу по выживанию".



"Он знает, что делает, он много раз участвовал в борьбе за выживание".



"Он делал это в "Фулхэме", делал это в "Вест Хэме". Конечно, учитывая его возраст и амбиции "Ньюкасла", он стал бы краткосрочным решением".



"Другой вариант состоит в том, чтобы пригласить кого-нибудь, кто хочет развивать клуб и остаться здесь надолго. Но какой тренер топ-уровня захочет рисковать прямо сейчас?"



"Люди говорят о Конте, и он очень способный тренер, но похоже на то, что он не заинтересован. Причина этому в том, что он не хочет терять год в Чемпионшипе", — сообщил Мерфи talkSPORT.