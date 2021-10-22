9-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

Пьер-Эмерик Обамеянг и Тайрон Мингс В пятницу, 22 октября, поединком "Арсенала" и "Астон Виллы" стартует 9-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — АСТОН ВИЛЛА 22:00 Онлайн-трансляция

В данный момент "Арсенал" и "Астон Вилла" расположились по соседству в середине таблицы, и на то есть свои причины. Начав сезон с трех поражений кряду, сейчас "канониры" не проигрывают вот уже пять матчей в Премьер-Лиге, но два последних свели вничью. "Вилланы" потерпели пять поражений в восьми последних выездах в чемпионате — как и в 17 предыдущих. "Арсенал" проиграл все три последних встречи с "Виллой" в Премьер-Лиге — четырежды подряд в чемпионате лондонцы не делали этого 59 лет.

"Арсенал" устроит фитнес-тест для вингера Букайо Сака, которому досталось по ногам против "Кристал Пэлас". У Гранита Джаки травма колена.

Из лазарета "Виллы" возвращаются вингеры Леон Бэйли и Бертран Траоре. Также поправился и Мэтти Кэш.


Метки анонс тура, Арсенал, Астон Вилла, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1296

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Последние комментарии:




  1. electric 22.10.2021 14:30 # electric
    Завтра брайтон выйдет на чистое 3 место. Комоне!

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  2. shimane 22.10.2021 14:05 # shimane
    тема поджигающая жёпси ггщелсе

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  3. slash-lfc 22.10.2021 13:10 # slash-lfc
    A Manchester City fan, who was attacked after the club's win at Club Brugge, remains in a coma but is now in a stable condition, Belgian prosecutors have confirmed.

    Е6ать это че за изверги сделали.

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  4. roberto-89 22.10.2021 13:05 # roberto-89
    Пенсята такие лахи ехехехехехехехехехехех уже на ггшек погорели а матч та ещё не начался ухехехехехехехехехехехехехехехехехе

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  5. mixmaster 22.10.2021 12:49 # mixmaster
    тут ситуация win-win. или артету выпхнут или пердаки в жопу выебаных челсидоров сгорят к хуям. им от лфк постоянно достаётся, а тут еще и королевский Арсенал может добавить

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  6. superperez101 22.10.2021 12:46 # superperez101
    артета - вилы обе забьют кароч

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  7. roberto-89 22.10.2021 12:45 # roberto-89
    Да арс0 просто разнесёт в пух и прах этих вилланов ехехехехехехехехехехехе

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  8. superperez101 22.10.2021 12:45 # superperez101
    кто забьет больше криштиану лукаку или ромело рональду?
    ответ - Мохаммед Салах

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  9. thegodfather 22.10.2021 12:45 # thegodfather
    Тиаго Силва:

    "Мечта, а не жизнь, спасибо "Челси" &#128591;"

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  10. thegodfather 22.10.2021 12:37 # thegodfather
    Вряд ли арсенал осилит эту виллу.

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  11. naby-keita 22.10.2021 12:33 # naby-keita
    Арсенал команда нетрадиционной ориентации и поэтому играют в нетрадиоционные футбольные дни?
    Ну какой даун будет смотреть футбол в пятницу вечером?

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  12. slash-lfc 22.10.2021 12:32 # slash-lfc
    Клубный рейтинг УЕФА

    https://ibb.co/2c8V7GZ

    Кто это тут нюхает колбасную жеппу уехеххехехехехехех

    (ответить)

  13. chelsea88 22.10.2021 12:22 # chelsea88
    Вилланы разъе6ут этих педиков, и снова гейгуннеры уйдут плакать под шконку.

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  14. slash-lfc 22.10.2021 12:10 # slash-lfc
    КОРОЛЬНАЛ оформит победу

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  15. jirrort 22.10.2021 12:04 # jirrort
    Look into my eyes
    I see purple in the skies, man
    I don't need no problems in my fucking life
    So bitch get out my sight

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  16. superglor 22.10.2021 12:01 # superglor
    Как обычно разогрев начинается с самых лохов. Можно даже не смотреть такой матч.

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