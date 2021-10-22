9-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

В пятницу, 22 октября, поединком "Арсенала" и "Астон Виллы" стартует 9-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — АСТОН ВИЛЛА 22:00 Онлайн-трансляция



В данный момент "Арсенал" и "Астон Вилла" расположились по соседству в середине таблицы, и на то есть свои причины. Начав сезон с трех поражений кряду, сейчас "канониры" не проигрывают вот уже пять матчей в Премьер-Лиге, но два последних свели вничью. "Вилланы" потерпели пять поражений в восьми последних выездах в чемпионате — как и в 17 предыдущих. "Арсенал" проиграл все три последних встречи с "Виллой" в Премьер-Лиге — четырежды подряд в чемпионате лондонцы не делали этого 59 лет.



"Арсенал" устроит фитнес-тест для вингера Букайо Сака, которому досталось по ногам против "Кристал Пэлас". У Гранита Джаки травма колена.



Из лазарета "Виллы" возвращаются вингеры Леон Бэйли и Бертран Траоре. Также поправился и Мэтти Кэш.