9-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы
В пятницу, 22 октября, поединком "Арсенала" и "Астон Виллы" стартует 9-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
АРСЕНАЛ — АСТОН ВИЛЛА 22:00 Онлайн-трансляция
В данный момент "Арсенал" и "Астон Вилла" расположились по соседству в середине таблицы, и на то есть свои причины. Начав сезон с трех поражений кряду, сейчас "канониры" не проигрывают вот уже пять матчей в Премьер-Лиге, но два последних свели вничью. "Вилланы" потерпели пять поражений в восьми последних выездах в чемпионате — как и в 17 предыдущих. "Арсенал" проиграл все три последних встречи с "Виллой" в Премьер-Лиге — четырежды подряд в чемпионате лондонцы не делали этого 59 лет.
"Арсенал" устроит фитнес-тест для вингера Букайо Сака, которому досталось по ногам против "Кристал Пэлас". У Гранита Джаки травма колена.
Из лазарета "Виллы" возвращаются вингеры Леон Бэйли и Бертран Траоре. Также поправился и Мэтти Кэш.
22.10.2021 12:00
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Последние комментарии:
Завтра брайтон выйдет на чистое 3 место. Комоне!
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тема поджигающая жёпси ггщелсе
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A Manchester City fan, who was attacked after the club's win at Club Brugge, remains in a coma but is now in a stable condition, Belgian prosecutors have confirmed.
Е6ать это че за изверги сделали.
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Пенсята такие лахи ехехехехехехехехехехех уже на ггшек погорели а матч та ещё не начался ухехехехехехехехехехехехехехехехехе
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тут ситуация win-win. или артету выпхнут или пердаки в жопу выебаных челсидоров сгорят к хуям. им от лфк постоянно достаётся, а тут еще и королевский Арсенал может добавить
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артета - вилы обе забьют кароч
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Да арс0 просто разнесёт в пух и прах этих вилланов ехехехехехехехехехехехе
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кто забьет больше криштиану лукаку или ромело рональду?
ответ - Мохаммед Салах
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Тиаго Силва:
"Мечта, а не жизнь, спасибо "Челси" 🙏"
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Вряд ли арсенал осилит эту виллу.
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Арсенал команда нетрадиционной ориентации и поэтому играют в нетрадиоционные футбольные дни?
Ну какой даун будет смотреть футбол в пятницу вечером?
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Клубный рейтинг УЕФА
https://ibb.co/2c8V7GZ
Кто это тут нюхает колбасную жеппу уехеххехехехехехех
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Вилланы разъе6ут этих педиков, и снова гейгуннеры уйдут плакать под шконку.
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КОРОЛЬНАЛ оформит победу
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Look into my eyes
I see purple in the skies, man
I don't need no problems in my fucking life
So bitch get out my sight
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Как обычно разогрев начинается с самых лохов. Можно даже не смотреть такой матч.
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