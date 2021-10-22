Уилшир намекает на переход в "Интер Майами"

Воспитанник "Арсенала" Джек Уилшир намекнул, что собирается продолжить карьеру в клубе МЛС "Интер Майами".

Как известно, с недавних пор Уилшир допущен на тренировочную базу родного клуба для поддержания физической формы.



Ближайшие три месяца Джек планирует провести с "канонирами". Затем 29-летний полузащитник может отправиться в "Интер Майами", совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.



"Вообще-то, я бы хотел отправиться за рубеж. Конечно, я бы хотел поиграть в Премьер-Лиге, но также я бы хотел поиграть за рубежом".



"Я тренируюсь с "Арсеналом" до конца января, а предсезонный период в МЛС стартует как раз в январе".



"Было бы славно поиграть за "Интер Майами", — сообщил Уилшир talkSPORT.