Уилшир намекает на переход в "Интер Майами"
Воспитанник "Арсенала" Джек Уилшир намекнул, что собирается продолжить карьеру в клубе МЛС "Интер Майами".
Как известно, с недавних пор Уилшир допущен на тренировочную базу родного клуба для поддержания физической формы.
Ближайшие три месяца Джек планирует провести с "канонирами". Затем 29-летний полузащитник может отправиться в "Интер Майами", совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.
"Вообще-то, я бы хотел отправиться за рубеж. Конечно, я бы хотел поиграть в Премьер-Лиге, но также я бы хотел поиграть за рубежом".
"Я тренируюсь с "Арсеналом" до конца января, а предсезонный период в МЛС стартует как раз в январе".
"Было бы славно поиграть за "Интер Майами", — сообщил Уилшир talkSPORT.
22.10.2021 11:00
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