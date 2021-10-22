Артета уверен, что продажа Мартинеса была правильным решением

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что не жалеет о расставании с голкипером Эмилиано Мартинесом.

Летом 2020, когда перед Артетой встала вратарская дилемма, Микель решил восстановить Бернда Лено первым номером команды, а Мартинеса продал в "Астон Виллу" за 20 миллионов фунтов.



Мартинес блестяще выступает за "Виллу", а также стал первым номером сборной Аргентины, с которой недавно выиграл Кубок Америки. А вот Лено выглядел настолько неважно, что заставил "канониров" потратиться на Аарона Рамсдейла, а вскоре и вовсе может покинуть клуб.



Тем не менее, Артета отказывается признавать свою ошибку. Микель настаивает, что поступил так, как было лучше всего для "Арсенала".



"Мы приняли это решение, исходя из лучших интересов клуба. Но важную роль сыграл и сам Эми".



"Он достиг той точки в своей карьере, когда при мне стал очень хорошо играть большие матчи. Это было важно для него, потому что он так долго ждал своего шанса".



"Он отличный парень. Я играл вместе с ним, я тренировал его. Могу сказать, что я рад за него", — цитирует Артету Daily Mirror.