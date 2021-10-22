Артета уверен, что продажа Мартинеса была правильным решением

Эмилиано Мартинес и Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что не жалеет о расставании с голкипером Эмилиано Мартинесом.

Летом 2020, когда перед Артетой встала вратарская дилемма, Микель решил восстановить Бернда Лено первым номером команды, а Мартинеса продал в "Астон Виллу" за 20 миллионов фунтов.

Мартинес блестяще выступает за "Виллу", а также стал первым номером сборной Аргентины, с которой недавно выиграл Кубок Америки. А вот Лено выглядел настолько неважно, что заставил "канониров" потратиться на Аарона Рамсдейла, а вскоре и вовсе может покинуть клуб.

Тем не менее, Артета отказывается признавать свою ошибку. Микель настаивает, что поступил так, как было лучше всего для "Арсенала".

"Мы приняли это решение, исходя из лучших интересов клуба. Но важную роль сыграл и сам Эми".

"Он достиг той точки в своей карьере, когда при мне стал очень хорошо играть большие матчи. Это было важно для него, потому что он так долго ждал своего шанса".

"Он отличный парень. Я играл вместе с ним, я тренировал его. Могу сказать, что я рад за него", — цитирует Артету Daily Mirror.


Метки Арсенал, Артета, Астон Вилла, Мартинес

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2021 10:00

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  1. ensiferum 22.10.2021 11:23 # ensiferum
    Для Мартинеса да.

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  2. acceptodessa 22.10.2021 11:08 # acceptodessa
    Новость про Арсенал, а горят пердаки залупенсов.

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  3. murderface616 22.10.2021 11:00 # murderface616
    Мартинес и ко сегодня легчайше вынесут этот мусор под название арсосал и шконониры будут рыдать как всегда

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  4. jirrort 22.10.2021 10:58 # jirrort
    I hope Arsenal will play in Championship next season.

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  5. phenomenon1 22.10.2021 10:38 # phenomenon1
    Этот бесхребетный хоть раз признавал свои ошибки?

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  6. soulfrommaind 22.10.2021 10:15 # soulfrommaind
    Атета мы идем) Лоханулся, а признаться духу не хватает!

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  7. chelsea88 22.10.2021 10:13 # chelsea88
    Гейгуннерские сектанты подтвердят.

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