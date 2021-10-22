Жиру ожидает, что Маунт и Хаверц станут игроками топ-уровня

Бывший нападающий "Челси" Оливье Жиру назвал двух молодых игроков "синих", которые могут вырасти в звезд первой величины.

Жиру выступал за "Челси" с января 2018 и до своего отъезда в "Милан" минувшим летом. Оливье убедился, что у клуба со "Стэмфорд Бридж" очень талантливая молодежь, в том числе благодаря академии, но особенно 35-летний француз выделяет Мейсона Маунта и Кая Хаверца.



"Одним из лучших игроков, с которыми мне довелось поиграть в "Арсенале", был Санти Касорла. В "Челси" я бы выделил Эдена Азара, вдобавок там было так много молодых талантливых игроков".



"Мейсон и Кай Хаверц — это другой уровень, другой класс. Я ожидаю, что они вырастут в игроков топ-уровня".



"Мейсон обладает мастерством и характером, чтобы подняться очень высоко, и я говорил ему это. Он определенно заслуживает успеха", — сообщил Жиру Tribal Football.