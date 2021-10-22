Жиру ожидает, что Маунт и Хаверц станут игроками топ-уровня
Бывший нападающий "Челси" Оливье Жиру назвал двух молодых игроков "синих", которые могут вырасти в звезд первой величины.
Жиру выступал за "Челси" с января 2018 и до своего отъезда в "Милан" минувшим летом. Оливье убедился, что у клуба со "Стэмфорд Бридж" очень талантливая молодежь, в том числе благодаря академии, но особенно 35-летний француз выделяет Мейсона Маунта и Кая Хаверца.
"Одним из лучших игроков, с которыми мне довелось поиграть в "Арсенале", был Санти Касорла. В "Челси" я бы выделил Эдена Азара, вдобавок там было так много молодых талантливых игроков".
"Мейсон и Кай Хаверц — это другой уровень, другой класс. Я ожидаю, что они вырастут в игроков топ-уровня".
"Мейсон обладает мастерством и характером, чтобы подняться очень высоко, и я говорил ему это. Он определенно заслуживает успеха", — сообщил Жиру Tribal Football.
22.10.2021 09:00
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Последние комментарии:
Мунт это дно распиаренное английскими журналюгами.
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Маунт лучше в разы. Будучи почти ровесником он по сравнению с Хаверцом уже матёрый игрок с опытом в АПЛ, а немцу всё никак не удаётся войти в эту плотную игру по полной. Маунту ещё бы опыта и гибкости в принятии решений перед штрафной, реально топчиком станет. А Хаверц может и затухнуть, несмотря на талант
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Хуйверц не топ чтоли
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Жиру Император
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