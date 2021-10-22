Жиру ожидает, что Маунт и Хаверц станут игроками топ-уровня

Оливье Жиру и Мейсон Маунт Бывший нападающий "Челси" Оливье Жиру назвал двух молодых игроков "синих", которые могут вырасти в звезд первой величины.

Жиру выступал за "Челси" с января 2018 и до своего отъезда в "Милан" минувшим летом. Оливье убедился, что у клуба со "Стэмфорд Бридж" очень талантливая молодежь, в том числе благодаря академии, но особенно 35-летний француз выделяет Мейсона Маунта и Кая Хаверца.

"Одним из лучших игроков, с которыми мне довелось поиграть в "Арсенале", был Санти Касорла. В "Челси" я бы выделил Эдена Азара, вдобавок там было так много молодых талантливых игроков".

"Мейсон и Кай Хаверц — это другой уровень, другой класс. Я ожидаю, что они вырастут в игроков топ-уровня".

"Мейсон обладает мастерством и характером, чтобы подняться очень высоко, и я говорил ему это. Он определенно заслуживает успеха", — сообщил Жиру Tribal Football.


Метки Жиру, Маунт, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2021 09:00

Количество просмотров Просмотров: 817

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ask 22.10.2021 11:04 # ask
    Мунт это дно распиаренное английскими журналюгами.

    (ответить)

  2. sausage 22.10.2021 09:36 # sausage
    Маунт лучше в разы. Будучи почти ровесником он по сравнению с Хаверцом уже матёрый игрок с опытом в АПЛ, а немцу всё никак не удаётся войти в эту плотную игру по полной. Маунту ещё бы опыта и гибкости в принятии решений перед штрафной, реально топчиком станет. А Хаверц может и затухнуть, несмотря на талант

    (ответить)

  3. chr1s8rown 22.10.2021 09:05 # chr1s8rown
    Хуйверц не топ чтоли

    (ответить)

  4. meshuggah 22.10.2021 09:03 # meshuggah
    Жиру Император

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: