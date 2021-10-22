"Арсенал" подписал четырехлетнего вундеркинда Зайна Али Салмана по прозвищу "маленький Месси".

Уже в свои четыре года Али Салман стал настоящей инстаграм-сенсацией благодаря видео трюков, которыми Зайн делится в социальной сети.



Как сообщает Daily Mirror, у Али Салмана было несколько предложений от больших клубов, однако "Арсенал" их опередил, договорившись с родителями талантливого мальчишки.



Сейчас Али Салману пять лет, он все еще ходит в детский сад, но при этом играет против детей более старшего возраста — вплоть до девяти лет. Зайн занимается в одном из тренировочных центров, готовящих детей для последующего поступления в академию "Арсенала".



Согласно правилам, игрок может официально зарегистрирован в академии с девяти лет, однако ничто не мешает участвовать в тренировках и в более молодом возрасте, чем и воспользовались "канониры".