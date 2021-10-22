"Арсенал" подписал четырехлетнего вундеркинда
"Арсенал" подписал четырехлетнего вундеркинда Зайна Али Салмана по прозвищу "маленький Месси".
Уже в свои четыре года Али Салман стал настоящей инстаграм-сенсацией благодаря видео трюков, которыми Зайн делится в социальной сети.
Как сообщает Daily Mirror, у Али Салмана было несколько предложений от больших клубов, однако "Арсенал" их опередил, договорившись с родителями талантливого мальчишки.
Сейчас Али Салману пять лет, он все еще ходит в детский сад, но при этом играет против детей более старшего возраста — вплоть до девяти лет. Зайн занимается в одном из тренировочных центров, готовящих детей для последующего поступления в академию "Арсенала".
Согласно правилам, игрок может официально зарегистрирован в академии с девяти лет, однако ничто не мешает участвовать в тренировках и в более молодом возрасте, чем и воспользовались "канониры".
22.10.2021 08:00
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лет в 17 в основе уже выйдет. так что, осталось ждать гегемона лишь 12 лет)
например, недоклуб чолсе и по 50 лет чемпионства ждал.
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Так сколько лет пацану?
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Ну считай испорили пацану будущее. Теперь хрен кто его возьмёт, и он завершит карьеру в аснле через лет 5.
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Четырехлетний пацан которому пять лет... Гениально.
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