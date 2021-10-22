"Арсенал" подписал четырехлетнего вундеркинда

Зайн Али Салман и Пер Мертезакер "Арсенал" подписал четырехлетнего вундеркинда Зайна Али Салмана по прозвищу "маленький Месси".

Уже в свои четыре года Али Салман стал настоящей инстаграм-сенсацией благодаря видео трюков, которыми Зайн делится в социальной сети.

Как сообщает Daily Mirror, у Али Салмана было несколько предложений от больших клубов, однако "Арсенал" их опередил, договорившись с родителями талантливого мальчишки.

Сейчас Али Салману пять лет, он все еще ходит в детский сад, но при этом играет против детей более старшего возраста — вплоть до девяти лет. Зайн занимается в одном из тренировочных центров, готовящих детей для последующего поступления в академию "Арсенала".

Согласно правилам, игрок может официально зарегистрирован в академии с девяти лет, однако ничто не мешает участвовать в тренировках и в более молодом возрасте, чем и воспользовались "канониры".


Метки Али Салман, Арсенал

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2021 08:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 22.10.2021 08:43 # mixmaster
    лет в 17 в основе уже выйдет. так что, осталось ждать гегемона лишь 12 лет)
    например, недоклуб чолсе и по 50 лет чемпионства ждал.

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  2. animadora 22.10.2021 08:10 # animadora
    Так сколько лет пацану?

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  3. chelsea88 22.10.2021 08:07 # chelsea88
    Ну считай испорили пацану будущее. Теперь хрен кто его возьмёт, и он завершит карьеру в аснле через лет 5.

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  4. sanogo 22.10.2021 08:06 # sanogo
    Четырехлетний пацан которому пять лет... Гениально.

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