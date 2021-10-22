"Ньюкасл" собирается предложить контракт Фонсеке
"Ньюкасл" собирается предложить бывшему главному тренеру "Ромы" и "Шахтера" Паулу Фонсеке контракт с зарплатой в 6 миллионов фунтов в год, включая бонусы.
Как стало известно The Telegraph, Фонсека произвел сильное впечатление на директора "Ньюкасла" Аманду Стейвли во время собеседования.
На радаре у "сорок" есть еще несколько кандидатов, включая Фрэнка Лэмпарда, Эдди Хау и Люсьена Фавра, однако Паулу теперь является выбором Стейвли.
Кандидатуру Фонсеки все еще должны одобрить новые хозяева "Ньюкасла" из Саудовской Аравии, однако 48-летний португалец уже готов приступить к спасению клуба от вылета из Премьер-Лиги.
22.10.2021 07:00
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Эмери - единственный адекватный вариант для текущей стадии проекта. Фонсека - дерьмо собачье, он даже с Шахтером не справился.
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