"Ньюкасл" собирается предложить контракт Фонсеке

"Ньюкасл" собирается предложить бывшему главному тренеру "Ромы" и "Шахтера" Паулу Фонсеке контракт с зарплатой в 6 миллионов фунтов в год, включая бонусы.

Как стало известно The Telegraph, Фонсека произвел сильное впечатление на директора "Ньюкасла" Аманду Стейвли во время собеседования.



На радаре у "сорок" есть еще несколько кандидатов, включая Фрэнка Лэмпарда, Эдди Хау и Люсьена Фавра, однако Паулу теперь является выбором Стейвли.



Кандидатуру Фонсеки все еще должны одобрить новые хозяева "Ньюкасла" из Саудовской Аравии, однако 48-летний португалец уже готов приступить к спасению клуба от вылета из Премьер-Лиги.