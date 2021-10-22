Холанд хочет получать 30 млн. фунтов в год в своем новом клубе

Эрлинг Холанд Количество претендентов на Эрлинга Холанда может сократиться из-за требований нападающего дортмундской "Боруссии" по зарплате.

21-летний Холанд, забивший 70 голов в своих 69 матчах за "Боруссию" после перехода из "Ред Булл" почти два года назад, является желанной целью почти для каждого большого клуба Европы.

Дело в том, что следующим летом Эрлинг будет доступен по фиксированной цене в 75 миллионов евро (63 млн. фунтов), однако здесь не обошлось без подвоха.

Клубу, который захочет купить Холанда по столь привлекательной цене, нужно будет разориться на личный контракт с игроком сборной Норвегии.

Как стало известно ESPN от высокопоставленных руководителей заинтересованных в Холанде клубов, Эрлинг требует зарплату минимум в 30 млн. фунтов в год — или свыше 500 тыс. фунтов в неделю.

Кроме того, внушительные комиссионные рассчитывает получить агент норвежца Мино Райола, который ближайшие месяцы посвятит переговорам с клубами вроде "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" и "Реала". ПСЖ и "Бавария" тоже заинтересованы в Холанде, но слегка отстают от перечисленных выше грандов.


Метки Боруссия, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Холанд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2021 06:00

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Последние комментарии:




  1. ask 22.10.2021 08:11 # ask
    Абрамка бомж в сравнении с щейхами. Такую личку не потянет.

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  2. vyrentz 22.10.2021 08:07 # vyrentz
    Тут только Челси может потянуть, Хуйло с Абрамовичем потянут с рассеянских пенсий

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  3. sexan 22.10.2021 07:47 # sexan
    А что по Холланду...
    То есть ему уже пох где играть, главное 30 лямов в год?

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  4. sexan 22.10.2021 07:45 # sexan
    Здарова пацаны. Вот и пятница.

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  5. chop 22.10.2021 07:29 # chop
    Солах обдрещется от зависти. Го в Нукасл, паренек, на тебя баблишка хватит. КНЯЗИ!!!!111111

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  6. meshuggah 22.10.2021 06:32 # meshuggah
    а где залюпа в списке? эти смоктальщики всю фаплю уже увлажнили

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