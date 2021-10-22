Холанд хочет получать 30 млн. фунтов в год в своем новом клубе

Количество претендентов на Эрлинга Холанда может сократиться из-за требований нападающего дортмундской "Боруссии" по зарплате.

21-летний Холанд, забивший 70 голов в своих 69 матчах за "Боруссию" после перехода из "Ред Булл" почти два года назад, является желанной целью почти для каждого большого клуба Европы.



Дело в том, что следующим летом Эрлинг будет доступен по фиксированной цене в 75 миллионов евро (63 млн. фунтов), однако здесь не обошлось без подвоха.



Клубу, который захочет купить Холанда по столь привлекательной цене, нужно будет разориться на личный контракт с игроком сборной Норвегии.



Как стало известно ESPN от высокопоставленных руководителей заинтересованных в Холанде клубов, Эрлинг требует зарплату минимум в 30 млн. фунтов в год — или свыше 500 тыс. фунтов в неделю.



Кроме того, внушительные комиссионные рассчитывает получить агент норвежца Мино Райола, который ближайшие месяцы посвятит переговорам с клубами вроде "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" и "Реала". ПСЖ и "Бавария" тоже заинтересованы в Холанде, но слегка отстают от перечисленных выше грандов.