Ришарлисон вернулся в строй

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон возобновил тренировки после месяца отсутствия с травмой колена.

Ришарлисон находится вне игры с победы 3:1 над "Бернли" 13 сентября, когда он и повредил свое колено.



В последние недели главный тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес был вынужден использовать на острие атак 32-летнего Саломона Рондона, потому что Доминик Калверт-Левин тоже находится вне игры — аж с августа.



Однако сегодня "Эвертон" объявил о возвращении Ришарлисона к тренировкам в общей группе. Это означает, что 24-летний бразилец сможет сыграть против "Уотфорда" в ближайшую субботу.