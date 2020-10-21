"Тоттенхэм" проиграл "Витессу"
"Тоттенхэм" усугубил свое положение в Лиге Конференций, потерев поражение 1:0 в гостях у "Витесса".
Судьбу матча в Арнеме решил единственный гол Максимилиана Виттека, который пробил в касание по летящему мячу с линии штрафной площади на 78-й минуте — 1:0.
В целом данный результат выглядит справедливым. Команды примерно поровну владели мячом, но "Витесс" атаковал опаснее. Ближе всех к голу у "шпор" был Брайан Хиль, пробивший в перекладину.
Это поражение отбросило "Тоттенхэм" на третье место в Группе G.
"Витесс" (Голландия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 0:1 (0:0)
Гол: Виттек 78.
"Тоттенхэм": Голлини, Танганга, Санчес, Рондон, Дэвис, Ло Чельсо, Уинкс, Хиль, Алли, Бергвейн, Скарлетт (Маркандай 75).
21.10.2021 21:55
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Последние комментарии:
ПОЕБАТЬ
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Ну с таким составом это ожидаемо.
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Витёк забил
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КОРОЛЬХЭМ ещё нащупает свою игру
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