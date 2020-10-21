"Тоттенхэм" проиграл "Витессу"

Деле Алли "Тоттенхэм" усугубил свое положение в Лиге Конференций, потерев поражение 1:0 в гостях у "Витесса".

Судьбу матча в Арнеме решил единственный гол Максимилиана Виттека, который пробил в касание по летящему мячу с линии штрафной площади на 78-й минуте — 1:0.

В целом данный результат выглядит справедливым. Команды примерно поровну владели мячом, но "Витесс" атаковал опаснее. Ближе всех к голу у "шпор" был Брайан Хиль, пробивший в перекладину.

Это поражение отбросило "Тоттенхэм" на третье место в Группе G.

"Витесс" (Голландия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 0:1 (0:0)

Гол: Виттек 78.

"Тоттенхэм": Голлини, Танганга, Санчес, Рондон, Дэвис, Ло Чельсо, Уинкс, Хиль, Алли, Бергвейн, Скарлетт (Маркандай 75).


Метки Витесс, Лига Конференций, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2021 21:55

Количество просмотров Просмотров: 236

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  1. vagifspurs 21.10.2021 22:16 # vagifspurs
    ПОЕБАТЬ

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  2. danny949494 21.10.2021 22:11 # danny949494
    Ну с таким составом это ожидаемо.

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  3. suddenly 21.10.2021 22:08 # suddenly
    Витёк забил

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  4. slash-lfc 21.10.2021 22:02 # slash-lfc
    КОРОЛЬХЭМ ещё нащупает свою игру

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