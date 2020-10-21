"Тоттенхэм" проиграл "Витессу"

"Тоттенхэм" усугубил свое положение в Лиге Конференций, потерев поражение 1:0 в гостях у "Витесса".

Судьбу матча в Арнеме решил единственный гол Максимилиана Виттека, который пробил в касание по летящему мячу с линии штрафной площади на 78-й минуте — 1:0.



В целом данный результат выглядит справедливым. Команды примерно поровну владели мячом, но "Витесс" атаковал опаснее. Ближе всех к голу у "шпор" был Брайан Хиль, пробивший в перекладину.



Это поражение отбросило "Тоттенхэм" на третье место в Группе G.



"Витесс" (Голландия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 0:1 (0:0)



Гол: Виттек 78.



"Тоттенхэм": Голлини, Танганга, Санчес, Рондон, Дэвис, Ло Чельсо, Уинкс, Хиль, Алли, Бергвейн, Скарлетт (Маркандай 75).