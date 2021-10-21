Лукаку пропустит две-три недели
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку пропустит две-три недели с травмой лодыжки.
Лукаку неудачно подвернул свою лодыжку, зарабатывая для "Челси" пенальти в матче Лиги Чемпионов против "Мальме" накануне вечером.
Как сообщает The Telegraph, Ромелу покидал "Стэмфорд Бридж" на костылях, а сегодня прошел углубленное обследование, которое не позволило поставить четкий диагноз, поскольку лодыжка игрока сильно распухла.
Однако предварительные результаты говорят о том, что Лукаку не успеет поправиться к матчу против "Бернли" 6 ноября. Поскольку затем последует международный перерыв, Ромелу вернется только к поединку против "Лестера" 20 ноября.
21.10.2021 21:00
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на третью ногу наступили ему
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Тухель: "Лукаку нужно отдохнуть"
Тоже Тухель: выпускает Лукаку с Мальме
Лукаку получает травму
оху*нно
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No problem at all.We have 3 strong squads, because we are officially the best club in Europe.
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Тухель не дал отдохнуть значит травма даст отдохнуть 2-3 недели! Харе что график полегче... а потом уже в самый бой
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