Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку пропустит две-три недели с травмой лодыжки.

Лукаку неудачно подвернул свою лодыжку, зарабатывая для "Челси" пенальти в матче Лиги Чемпионов против "Мальме" накануне вечером.



Как сообщает The Telegraph, Ромелу покидал "Стэмфорд Бридж" на костылях, а сегодня прошел углубленное обследование, которое не позволило поставить четкий диагноз, поскольку лодыжка игрока сильно распухла.



Однако предварительные результаты говорят о том, что Лукаку не успеет поправиться к матчу против "Бернли" 6 ноября. Поскольку затем последует международный перерыв, Ромелу вернется только к поединку против "Лестера" 20 ноября.