Лукаку пропустит две-три недели

Ромелу Лукаку Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку пропустит две-три недели с травмой лодыжки.

Лукаку неудачно подвернул свою лодыжку, зарабатывая для "Челси" пенальти в матче Лиги Чемпионов против "Мальме" накануне вечером.

Как сообщает The Telegraph, Ромелу покидал "Стэмфорд Бридж" на костылях, а сегодня прошел углубленное обследование, которое не позволило поставить четкий диагноз, поскольку лодыжка игрока сильно распухла.

Однако предварительные результаты говорят о том, что Лукаку не успеет поправиться к матчу против "Бернли" 6 ноября. Поскольку затем последует международный перерыв, Ромелу вернется только к поединку против "Лестера" 20 ноября.


Метки Лукаку, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 21.10.2021 21:50 # kukuruzzo
    на третью ногу наступили ему

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  2. true-manc 21.10.2021 21:26 # true-manc
    Тухель: "Лукаку нужно отдохнуть"
    Тоже Тухель: выпускает Лукаку с Мальме
    Лукаку получает травму

    оху*нно

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  3. jirrort 21.10.2021 21:15 # jirrort
    No problem at all.We have 3 strong squads, because we are officially the best club in Europe.

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  4. chelsiukpro 21.10.2021 21:08 # chelsiukpro
    Тухель не дал отдохнуть значит травма даст отдохнуть 2-3 недели! Харе что график полегче... а потом уже в самый бой

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