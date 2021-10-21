"Реал" и "Бавария" уверены, что Рюдигер не останется в "Челси"

"Реал" и "Бавария" уверены, что защитник Антонио Рюдигер покинет "Челси" грядущим летом.

Сейчас у Рюдигера уже идет последний год по действующему контракту с "Челси", а переговоры о новой сделке находятся в тупике — игрока совершенно не устраивают предложенные клубом условия.



Как стало известно ESPN, Антонио открыт к новой сделке с "синими", однако "Реал" и "Бавария" полны уверенности, что 28-летнему немцу не удастся договориться со своим клубом.



В данный момент "Челси" предлагает Рюдигеру только 150 тысяч фунтов в неделю, тогда как "Реал" и "Бавария" готовы платить Антонио вдвое больше.



Среди прочих поклонников таланта Рюдигера значатся "Ювентус" и ПСЖ. Начиная с января, Антонио сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.