"Реал" и "Бавария" уверены, что Рюдигер не останется в "Челси"

Антонио Рюдигер "Реал" и "Бавария" уверены, что защитник Антонио Рюдигер покинет "Челси" грядущим летом.

Сейчас у Рюдигера уже идет последний год по действующему контракту с "Челси", а переговоры о новой сделке находятся в тупике — игрока совершенно не устраивают предложенные клубом условия.

Как стало известно ESPN, Антонио открыт к новой сделке с "синими", однако "Реал" и "Бавария" полны уверенности, что 28-летнему немцу не удастся договориться со своим клубом.

В данный момент "Челси" предлагает Рюдигеру только 150 тысяч фунтов в неделю, тогда как "Реал" и "Бавария" готовы платить Антонио вдвое больше.

Среди прочих поклонников таланта Рюдигера значатся "Ювентус" и ПСЖ. Начиная с января, Антонио сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.


Метки Бавария, Реал, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2021 20:05

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 21.10.2021 20:39 # chelsiukpro
    За 200к согласится! А не ....так тогда удачи.....

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  2. jirrort 21.10.2021 20:30 # jirrort
    Man-eater will not leave the best club in the world.

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  3. sufferwell 21.10.2021 20:13 # sufferwell
    Рюдигер - гей нигерок

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