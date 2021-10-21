Миньоле: "Сити" лучше, чем ПСЖ"

Голкипер "Брюгге" Симон Миньоле считает, что "Манчестер Сити" как команда лучше, нежели ПСЖ.

В минувший вторник Миньоле, знакомый с "Сити" еще по выступлениям за "Ливерпуль", не смог уберечь "Брюгге" от домашнего поражения со счетом 1:5.



Игра команды Хосепа Гвардиолы произвела мощное впечатление на Симона, чей "Брюгге" неожиданно добыл ничью 1:1 против ПСЖ в прошлом месяце.



"Это первый раз на групповой стадии, когда я играл против команды, которая обладает классными игрокам на каждой позиции, а не только тремя суперзвездами".



"Атакуя, они меняются позициями, и угроза может исходить отовсюду. Это был первый раз, когда мы столкнулись с таким испытанием".



"Нам нужно извлечь урок из этого. На мой взгляд, против ПСЖ нам удалось это сделать, но здесь было другое и более сложное испытание против соперника, который лучше ПСЖ", — цитирует Миньоле The Independent.