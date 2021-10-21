Хаманн: "Кейта недостаточо хорош для "Ливерпуля"

Экс-игрок "Ливерпуля" Дитмар Хаманн считает, что полузащитник Наби Кейта недостаточно хорош для команды Юргена Клоппа.

В минувший вторник Кейта вышел в стартовом составе "Ливерпуля" на матч Лиги Чемпионов против "Атлетико", став автором одного из трех голов своей команды (2:3).



Однако то, как Наби оборонялся в эпизоде с двумя голами "Атлетико", по-настоящему расстроило Хаманна.



"Я должен это сказать. По моему мнению, Кейта виновен в обоих пропущенных голах. Знаю, у него были кое-какие травмы, но я думаю, он недостаточно хорош для "Ливерпуля".



"Забивая такого рода гол, ты должен быть полон уверенности в себе, ты должен исполнять свои оборонительные обязанности, а у меня такое ощущение, что он лишь хочет играть с мячом, когда "Ливерпуль" находится во владении".



"Ты не можешь делать только это, он недостаточно хорош, чтобы делать все. Его слишком легко оставили не у дел, когда соперник забивал свои два гола", — сообщил Хаманн talkSPORT.