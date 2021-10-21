Хаманн: "Кейта недостаточо хорош для "Ливерпуля"
Экс-игрок "Ливерпуля" Дитмар Хаманн считает, что полузащитник Наби Кейта недостаточно хорош для команды Юргена Клоппа.
В минувший вторник Кейта вышел в стартовом составе "Ливерпуля" на матч Лиги Чемпионов против "Атлетико", став автором одного из трех голов своей команды (2:3).
Однако то, как Наби оборонялся в эпизоде с двумя голами "Атлетико", по-настоящему расстроило Хаманна.
"Я должен это сказать. По моему мнению, Кейта виновен в обоих пропущенных голах. Знаю, у него были кое-какие травмы, но я думаю, он недостаточно хорош для "Ливерпуля".
"Забивая такого рода гол, ты должен быть полон уверенности в себе, ты должен исполнять свои оборонительные обязанности, а у меня такое ощущение, что он лишь хочет играть с мячом, когда "Ливерпуль" находится во владении".
"Ты не можешь делать только это, он недостаточно хорош, чтобы делать все. Его слишком легко оставили не у дел, когда соперник забивал свои два гола", — сообщил Хаманн talkSPORT.
21.10.2021 18:00
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слить обратно в бундес и взять джуда
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Лузерпуль недостаточно хорош для Гвинейского топаря
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определенно получше детских щитков
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Абсолютно точно. И так пронянчились с ним 2-3 года. Лямов за 20 если впарим збс будет.
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> Наби Куета
> 50 млн фунтов
ору от идиотских трансферов портовни)))
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