Хаманн: "Кейта недостаточо хорош для "Ливерпуля"

Наби Кейта Экс-игрок "Ливерпуля" Дитмар Хаманн считает, что полузащитник Наби Кейта недостаточно хорош для команды Юргена Клоппа.

В минувший вторник Кейта вышел в стартовом составе "Ливерпуля" на матч Лиги Чемпионов против "Атлетико", став автором одного из трех голов своей команды (2:3).

Однако то, как Наби оборонялся в эпизоде с двумя голами "Атлетико", по-настоящему расстроило Хаманна.

"Я должен это сказать. По моему мнению, Кейта виновен в обоих пропущенных голах. Знаю, у него были кое-какие травмы, но я думаю, он недостаточно хорош для "Ливерпуля".

"Забивая такого рода гол, ты должен быть полон уверенности в себе, ты должен исполнять свои оборонительные обязанности, а у меня такое ощущение, что он лишь хочет играть с мячом, когда "Ливерпуль" находится во владении".

"Ты не можешь делать только это, он недостаточно хорош, чтобы делать все. Его слишком легко оставили не у дел, когда соперник забивал свои два гола", — сообщил Хаманн talkSPORT.


Метки Кейта, Ливерпуль, Хаманн

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2021 18:00

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  1. tursa 21.10.2021 18:52 # tursa
    слить обратно в бундес и взять джуда

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  2. jirrort 21.10.2021 18:45 # jirrort
    Лузерпуль недостаточно хорош для Гвинейского топаря

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  3. dallaslp 21.10.2021 18:28 # dallaslp
    определенно получше детских щитков

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  4. gerrard08 21.10.2021 18:22 # gerrard08
    Абсолютно точно. И так пронянчились с ним 2-3 года. Лямов за 20 если впарим збс будет.

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  5. true-manc 21.10.2021 18:16 # true-manc
    > Наби Куета
    > 50 млн фунтов

    ору от идиотских трансферов портовни)))

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