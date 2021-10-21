"Ньюкасл" хочет сделать Овермарса своим спортивным директором

"Ньюкасл" заинтересован в приглашении Марка Овермарса из "Аякса" на роль спортивного директора.

Получив контроль над "Ньюкаслом", инвесторы из Саудовской Аравии затеяли масштабную реструктуризацию клуба.



Новые владельцы "сорок" уже ищут замену уволенному Стиву Брюсу на посту главного тренера, а также им нужен человек, который будет определять спортивную стратегию клуба.



Ранее с этой ролью связывали Ральфа Рангника и Луиша Кампуша, а голландское издание De Telegraaf утверждает, что саудиты заинтересованы в приглашении Овермарса, который успешно трудится спортивным директором "Аякса" с 2012 года.



Способность Овермарса отыскивать молодых талантов, из которых "Аякс" затем выращивает больших звезд, не осталась незамеченной грандами Европы, и "Ньюкасл" — не единственный клуб, желающий переманить Марка.