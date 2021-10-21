Фернандеш: "Сульшер сохраняет поддержку игроков"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что игроки команды по-прежнему поддерживают главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

В этом сезоне "Юнайтед" не показывает какого-либо целостного футбола — даже на промежутке в один матч, как накануне против "Аталанты" в Лиге Чемпионов.



Если бы не поздние победные голы против "Аталанты", "Вильярреала" и "Вест Хэма", ситуация была бы совсем печальной для "красных дьяволов", однако Фернандеш уверяет, что Сульшер не терял контроль над командой.



"Естественно, у него есть поддержка игроков, он наш тренер. Мы следуем за ним каждый день. Мы показали это. Мы следуем его идеям и продолжим это делать".



"Мы верим в нашего тренера и наш штаб... Нам нужно делать то, что говорит нам тренер, потому что тренер — тот, кто заслуживает нашего максимального уважения. Он здесь уже три года, и мы добились хороших вещей при нем. Это правда, что мы пока ничего не выиграли, однако команда показала, что значительно выросла".



"Мы все еще должны значительно прибавить, и тренер осознает это. Каждый день мы учимся чему-нибудь новому. Но нам нужно быть успешными сейчас", — сообщил Фернандеш TNT Sports.