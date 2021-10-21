Артета не исключает, что Лакасетт еще подпишет новый контракт

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не исключает, что нападающий Александр Лакасетт еще подпишет новый контракт.

Лакасетт, который в минувший понедельник спас "Арсенал" от поражения в дерби с "Кристал Пэлас", стремительно приближается к тому, чтобы уйти от "канониров" свободным агентом.



Контракт Александра истекает в конце этого сезона, переговоры о продлении сотрудничества находятся в тупике, и уже в январе 30-летний француз сможет заключить предварительное соглашение с кем-либо из зарубежных клубов.



Однако Артета пока не смирился с уходом Лакасетта, хотя и понимает, что одного только желания сохранить игрока мало.



"Нет, я бы не сказал, что нового контракта точно не будет. Всякое возможно".



"Это зависит от множества вещей. Это вопрос не только желания, а также возможности удовлетворить это желание, и это важно", — приводит слова Артеты Evening Standard.