Скоулз раскритиковал игру МЮ в первом тайме против "Аталанты"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз раскритиковал игру "красных дьяволов" в первом тайме победного матча против "Аталанты".

И хотя "Юнайтед" удалось забить три гола во втором тайме и одержать победу 3:2 против "Аталанты", игра "дьяволов" до перерыва по-настоящему расстроила Скоулза.



Пол считает, что с такой игрой "Юнайтед" будет разгромлен "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", с которыми вскоре встретятся "дьяволы".



"Я понимаю восторг "Юнайтед" по поводу победы, но этот первый тайм перекрыл для меня второй тайм — играй они против команды получше, и камбэк был бы невозможен".



"Аталанте" не хватало пяти игроков. Я понимаю восторг, но я не получил удовольствия от игры. Это было тревожно, им не хватало сплоченности. Смогут ли они делать то же самое против команд получше? Нет".



"Это был замечательный вечер, но первый тайм вызывает большую тревогу".



"Для нейтрального зрителя это был отличный матч, зрелищный и полный голов, но я остаюсь реалистом. Я ожидал большего от них, и они не могут позволять своим соперникам создавать так много моментов. Они играли против достойной команды, но не команды мирового уровня, так что не нужно чересчур увлекаться".



"Ты радуешься каждой победе, но первый тайм очень тревожит меня. Люди скажут, что я жалок, но я смотрю вперед и думаю о матчах против "Ливерпуля" на выходных и против "Манчестер Сити" (6 ноября). Если ты сыграешь против них с этими двумя центральными полузащитниками, счет будет 3:0 или 4:0, и камбэка уже не будет".



"Было замечательно видеть все эти удары и передачи с флангов, но первый тайм тревожит меня. Они проявили замечательный дух, но они позволяют соперникам создавать так много моментов, и по-настоящему классные игроки не дадут тебе вернуться в игру. Думаю, Юрген Клопп потирал ладоши дома, наблюдая за этим первым таймом".



"Аталанта" слишком много владела мячом. Я не думаю, что игру можно назвать хорошей, когда пропускаешь дважды дома. Это печально. У меня все не выходит из головы первый тайм, который был ужасен", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.