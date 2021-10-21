Англия опустилась на пятое место рейтинге сборных ФИФА
Сборная Англии опустилась сразу на две строчки в рейтинге национальных команд ФИФА — до пятой позиции.
Подопечные Гарета Саутгейта по-прежнему непобедимы с поражения в серии послематчевых пенальти от Италии в финале Евро-2020.
Однако недавние матчи против Польши и Венгрии в отборе к ЧМ-2022 англичане завершили вничью. Вкупе с успехами Франции и Италии это привело к понижению рейтинга родоначальников футбола.
Лучшей сборной мира по-прежнему остается Бельгия. Между "красными дьяволами" и англичанами теперь находятся Бразилия, Франция и Италия.
Добавим, сборная Англии завершит отборочную кампанию к мировому первенству в Катаре матчами против Албании и Сан-Марино в следующем месяце.
21.10.2021 14:00
Просмотров: 826
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
какие турниры выиграла бельгия, что ее ставят на первое?
как ховатия удетела аж на 18 место?
(ответить)
почему бельгия уже который год на первом ...втф)
сильная сбродная, да...но результатов нету) почему 1ое место )))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий