Англия опустилась на пятое место рейтинге сборных ФИФА

Джек Грилиш Сборная Англии опустилась сразу на две строчки в рейтинге национальных команд ФИФА — до пятой позиции.

Подопечные Гарета Саутгейта по-прежнему непобедимы с поражения в серии послематчевых пенальти от Италии в финале Евро-2020.

Однако недавние матчи против Польши и Венгрии в отборе к ЧМ-2022 англичане завершили вничью. Вкупе с успехами Франции и Италии это привело к понижению рейтинга родоначальников футбола.

Лучшей сборной мира по-прежнему остается Бельгия. Между "красными дьяволами" и англичанами теперь находятся Бразилия, Франция и Италия.

Добавим, сборная Англии завершит отборочную кампанию к мировому первенству в Катаре матчами против Албании и Сан-Марино в следующем месяце.

Рейтинг сборных ФИФА


Метки рейтинги, сборная Англии, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 826

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Последние комментарии:




  1. j-silver 21.10.2021 15:00 # j-silver
    какие турниры выиграла бельгия, что ее ставят на первое?
    как ховатия удетела аж на 18 место?

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  2. thegodfather 21.10.2021 14:34 # thegodfather
    почему бельгия уже который год на первом ...втф)
    сильная сбродная, да...но результатов нету) почему 1ое место )))

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