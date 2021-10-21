Англия опустилась на пятое место рейтинге сборных ФИФА

Сборная Англии опустилась сразу на две строчки в рейтинге национальных команд ФИФА — до пятой позиции.

Подопечные Гарета Саутгейта по-прежнему непобедимы с поражения в серии послематчевых пенальти от Италии в финале Евро-2020.



Однако недавние матчи против Польши и Венгрии в отборе к ЧМ-2022 англичане завершили вничью. Вкупе с успехами Франции и Италии это привело к понижению рейтинга родоначальников футбола.



Лучшей сборной мира по-прежнему остается Бельгия. Между "красными дьяволами" и англичанами теперь находятся Бразилия, Франция и Италия.



Добавим, сборная Англии завершит отборочную кампанию к мировому первенству в Катаре матчами против Албании и Сан-Марино в следующем месяце.



