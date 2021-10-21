Анонс матча "Вест Хэм" — "Генк"

Деклан Райс В четверг, 21 октября, "Вест Хэм" проведет свой третий поединок на групповом этапе Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ВЕСТ ХЭМ — ГЕНК 22:00 Онлайн-трансляция

"Вест Хэм" уверенно выиграл оба первых матча на групповом этапе с одинаковым счетом 2:0, благодаря чему сейчас лидирует в квартете и стремительно приближается к плей-офф.

Стоит сказать, что лондонский клуб считается одним из фаворитов в Лиге Европы. "Молотобойцы" истосковались по еврокубкам, а победа в этом соревновании открыла бы им дорогу в Лигу Чемпионов и увеличила бы шансы оградить Деклана Райса от посягательств грандов.

"Я по-настоящему наслаждаюсь этим. В данный момент наш клуб по-настоящему счастлив".

"Каждый из нас наслаждается матчами в лиге и Европе, и я должен сказать, этот европейский опыт очень приятен".

"Я хочу, чтобы игроки продвинулись далеко. Было бы замечательно выиграть группу, но в данный момент самое важное — выйти в плей-офф", — сообщил главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес на пресс-конференции.

— "Вест Хэм" впервые сыграет с "Генком", до этого последний раз встречаясь с бельгийском командой еще в 1976 году. Тогда "молотобойцы" уступили "Андерлехту" в финале Кубка обладателей кубков.

- "Генк" проиграл оба своих выездных матча против английских команд — 5:0 "Челси" в Лиге Чемпионов в сезоне 2011/12 и 2:1 "Ливерпулю" в Лиге Чемпионов в 2019/20.

- Деклан Райс забивал в обоих первых матчах "Вест Хэма" в этом розыгрыше Лиги Европы. Прежде только Дэвиду Кроссу (1980) и Брайану Диру (1965) удавалось отличиться в трех поединках еврокубков подряд за "молотобойцев" (не считая квалификацию).

- "Генк" потерпел только четыре поражения в 19 выездных матчах в Лиге Европы (7 побед, 8 ничьих).

- "Генк" обыграл "Рапид" в первом туре и может впервые в своей истории одержать две выездные победы подряд в Лиге Европы.

- В своей тренерской карьере Дэвид Мойес лишь однажды пересекался с командами из Бельгии. Его "Эвертон" был выбит льежским "Стандартом" с 1-го раунда Кубка УЕФА в сезоне 2008/09.

Полузащитник "Вест Хэма" Томаш Соучек перенес операцию у пластического хирурга на лице и снова готов играть. Ожидается появление на поле Николы Влашича.


Метки анонс матча, Вест Хэм, Генк, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 21.10.2021 13:55 # superperez101
    купить лукаку за 115 и выставлять на малеме чтобы покалечить
    мда
    удачи пенсам кароч
    тухель гений)))

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  2. superperez101 21.10.2021 13:54 # superperez101
    пенсам так точно пиздарики

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  3. quavo 21.10.2021 13:53 # quavo
    мю ничтожен, но умудряется тащить. пздц будет многим , когда придет норм тренер в команду.
    первым делом надеюсь отдаст кэпа бруно, потому что осла деревянного и в старте не должно быть, не то что капитаном быть

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  4. superperez101 21.10.2021 13:48 # superperez101
    тухель конечно редкостный дебил, на мальме выставил основу и лишился двух атакеров
    удачи, хуле

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  5. thegodfather 21.10.2021 13:42 # thegodfather
    — "Ливерпуль" (5), "Манчестер Сити" (6) и "Манчестер Юнайтед" (6), пропустили больше голов в Лиге Чемпионов в этом сезоне, чем "Челси" во всех турнирах вместе взятых (5).

    Также эти команды пропустили больше голов в Лиге Чемпионов в этом сезоне, чем "Челси" во всем прошлом сезоне (4).

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    А знаете что сказала легенда скюмов шольз?
    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз назвал оборону лондонского «Челси» самой слабой из клубов ТОП-4.

    «Почему «Челси» не является фаворитом в английской Премьер-лиге? Оборона – это самое слабое место в клубе, при этом они действительно хуже обороняются, чем «Манчестер Сити», «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед», а рассчитывать со столь слабой обороной на титул в таких турнирах не приходится», - заявил Скоулз.

    Что имеем на данный момент?
    Меньше всех пропущенных мячей в одном сезоне Лиги чемпионов
    «Челси» меньше всех пропускает в новом сезоне с игры
    После того, как клуб возглавил Томас Тухель, «Челси» сыграл больше всех остальных клубов на ноль.

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  6. true-manc 21.10.2021 13:16 # true-manc
    скузня - это биомусор!!!

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  7. true-manc 21.10.2021 13:15 # true-manc
    КОРОЛИ будут на троне!!!

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