Анонс матча "Вест Хэм" — "Генк"
В четверг, 21 октября, "Вест Хэм" проведет свой третий поединок на групповом этапе Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ВЕСТ ХЭМ — ГЕНК 22:00 Онлайн-трансляция
"Вест Хэм" уверенно выиграл оба первых матча на групповом этапе с одинаковым счетом 2:0, благодаря чему сейчас лидирует в квартете и стремительно приближается к плей-офф.
Стоит сказать, что лондонский клуб считается одним из фаворитов в Лиге Европы. "Молотобойцы" истосковались по еврокубкам, а победа в этом соревновании открыла бы им дорогу в Лигу Чемпионов и увеличила бы шансы оградить Деклана Райса от посягательств грандов.
"Я по-настоящему наслаждаюсь этим. В данный момент наш клуб по-настоящему счастлив".
"Каждый из нас наслаждается матчами в лиге и Европе, и я должен сказать, этот европейский опыт очень приятен".
"Я хочу, чтобы игроки продвинулись далеко. Было бы замечательно выиграть группу, но в данный момент самое важное — выйти в плей-офф", — сообщил главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес на пресс-конференции.
— "Вест Хэм" впервые сыграет с "Генком", до этого последний раз встречаясь с бельгийском командой еще в 1976 году. Тогда "молотобойцы" уступили "Андерлехту" в финале Кубка обладателей кубков.
- "Генк" проиграл оба своих выездных матча против английских команд — 5:0 "Челси" в Лиге Чемпионов в сезоне 2011/12 и 2:1 "Ливерпулю" в Лиге Чемпионов в 2019/20.
- Деклан Райс забивал в обоих первых матчах "Вест Хэма" в этом розыгрыше Лиги Европы. Прежде только Дэвиду Кроссу (1980) и Брайану Диру (1965) удавалось отличиться в трех поединках еврокубков подряд за "молотобойцев" (не считая квалификацию).
- "Генк" потерпел только четыре поражения в 19 выездных матчах в Лиге Европы (7 побед, 8 ничьих).
- "Генк" обыграл "Рапид" в первом туре и может впервые в своей истории одержать две выездные победы подряд в Лиге Европы.
- В своей тренерской карьере Дэвид Мойес лишь однажды пересекался с командами из Бельгии. Его "Эвертон" был выбит льежским "Стандартом" с 1-го раунда Кубка УЕФА в сезоне 2008/09.
Полузащитник "Вест Хэма" Томаш Соучек перенес операцию у пластического хирурга на лице и снова готов играть. Ожидается появление на поле Николы Влашича.
21.10.2021 13:00
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Последние комментарии:
купить лукаку за 115 и выставлять на малеме чтобы покалечить
мда
удачи пенсам кароч
тухель гений)))
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пенсам так точно пиздарики
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мю ничтожен, но умудряется тащить. пздц будет многим , когда придет норм тренер в команду.
первым делом надеюсь отдаст кэпа бруно, потому что осла деревянного и в старте не должно быть, не то что капитаном быть
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тухель конечно редкостный дебил, на мальме выставил основу и лишился двух атакеров
удачи, хуле
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— "Ливерпуль" (5), "Манчестер Сити" (6) и "Манчестер Юнайтед" (6), пропустили больше голов в Лиге Чемпионов в этом сезоне, чем "Челси" во всех турнирах вместе взятых (5).
Также эти команды пропустили больше голов в Лиге Чемпионов в этом сезоне, чем "Челси" во всем прошлом сезоне (4).
[sportingindex]
А знаете что сказала легенда скюмов шольз?
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз назвал оборону лондонского «Челси» самой слабой из клубов ТОП-4.
«Почему «Челси» не является фаворитом в английской Премьер-лиге? Оборона – это самое слабое место в клубе, при этом они действительно хуже обороняются, чем «Манчестер Сити», «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед», а рассчитывать со столь слабой обороной на титул в таких турнирах не приходится», - заявил Скоулз.
Что имеем на данный момент?
Меньше всех пропущенных мячей в одном сезоне Лиги чемпионов
«Челси» меньше всех пропускает в новом сезоне с игры
После того, как клуб возглавил Томас Тухель, «Челси» сыграл больше всех остальных клубов на ноль.
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скузня - это биомусор!!!
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КОРОЛИ будут на троне!!!
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