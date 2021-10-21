Анонс матча "Вест Хэм" — "Генк"

В четверг, 21 октября, "Вест Хэм" проведет свой третий поединок на групповом этапе Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ВЕСТ ХЭМ — ГЕНК 22:00 Онлайн-трансляция



"Вест Хэм" уверенно выиграл оба первых матча на групповом этапе с одинаковым счетом 2:0, благодаря чему сейчас лидирует в квартете и стремительно приближается к плей-офф.



Стоит сказать, что лондонский клуб считается одним из фаворитов в Лиге Европы. "Молотобойцы" истосковались по еврокубкам, а победа в этом соревновании открыла бы им дорогу в Лигу Чемпионов и увеличила бы шансы оградить Деклана Райса от посягательств грандов.



"Я по-настоящему наслаждаюсь этим. В данный момент наш клуб по-настоящему счастлив".



"Каждый из нас наслаждается матчами в лиге и Европе, и я должен сказать, этот европейский опыт очень приятен".



"Я хочу, чтобы игроки продвинулись далеко. Было бы замечательно выиграть группу, но в данный момент самое важное — выйти в плей-офф", — сообщил главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес на пресс-конференции.



— "Вест Хэм" впервые сыграет с "Генком", до этого последний раз встречаясь с бельгийском командой еще в 1976 году. Тогда "молотобойцы" уступили "Андерлехту" в финале Кубка обладателей кубков.



- "Генк" проиграл оба своих выездных матча против английских команд — 5:0 "Челси" в Лиге Чемпионов в сезоне 2011/12 и 2:1 "Ливерпулю" в Лиге Чемпионов в 2019/20.



- Деклан Райс забивал в обоих первых матчах "Вест Хэма" в этом розыгрыше Лиги Европы. Прежде только Дэвиду Кроссу (1980) и Брайану Диру (1965) удавалось отличиться в трех поединках еврокубков подряд за "молотобойцев" (не считая квалификацию).



- "Генк" потерпел только четыре поражения в 19 выездных матчах в Лиге Европы (7 побед, 8 ничьих).



- "Генк" обыграл "Рапид" в первом туре и может впервые в своей истории одержать две выездные победы подряд в Лиге Европы.



- В своей тренерской карьере Дэвид Мойес лишь однажды пересекался с командами из Бельгии. Его "Эвертон" был выбит льежским "Стандартом" с 1-го раунда Кубка УЕФА в сезоне 2008/09.



Полузащитник "Вест Хэма" Томаш Соучек перенес операцию у пластического хирурга на лице и снова готов играть. Ожидается появление на поле Николы Влашича.