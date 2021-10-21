Магуайр недоволен, как "Юнайтед" обороняется при стандартах

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр раскритиковал игру своей команды при стандартах.

Голы Маркуса Рэшфорда, Магуайра и Криштиану Роналду во втором тайме помогли "Юнайтед" совершить камбэк против "Аталанты" и выиграть домашний матч Лиги Чемпионов со счетом 3:2.



Магуайр доволен, что "красные дьяволы" были вознаграждены за проявленный характер, однако действия команды при стандартных положениях у своих ворот тревожат самого дорогого защитника в мире.



"В первом тайме мы пропустили два плохих гола. Мы создали много моментов в первом тайме, поэтому мы знали, что сможем это делать и во втором тайме".



"Да, мы усложнили себе жизнь, но в конце концов мы справились. Мы упорно трудились, чтобы добиться положительного результата, и мы сделали это. Только это по-настоящему имеет значение".



"Мы пропустили четыре гола после стандартов в четырех матчах, и мы знаем, что это недостаточно хорошо", — сообщил Магуайр BT Sport.